Real Madrid vs CSKA Moscú EN VIVO: en el Santiago Bernabéu por la Champions League

Real Madrid vs CSKA Moscú: 'merengues' buscan asegurar el primer lugar

Rea Madrid clasificó a los octavos de final tras vencer de visita a la Roma con goles de Gareth Bale y Lucas Vásquez. El cuadro de Santiago Solari viene entonado con una racha de cuatro triunfos consecutivos.

El entrenador Santiago Solari les dará minutos a jugadores que quieren escapar de su actual rol tras perder importancia, como Isco Alarcón o Marco Asensio, y premiar a jugadores que han pasado a un segundo plano como Keylor Navas. Con las bajas por lesión de Nacho, Reguilón, Casemiro y Mariano, el DT madridista evaluará si les da regreso a Marcelo y Toni Kroos.

Por otro lado, Solario no dio prioridad a ninguna de las competiciones que puede conquistar su equipo y concedió la misma importancia a "todos los objetivos", incluyendo entre ellos el inmediato Mundial de Clubes y la Copa del Rey.

"No tengo predilección entre Liga y Champions, pero también sumo la Copa del Rey y el Mundial de Clubes porque todas las competiciones nos tienen que tener vivos, con afán competitivo y ganas de estar bien intensos en todas. Me gustan todas, no apuntar a una. Debemos aspirar a ellas, por suerte estamos vivos en todas, apuntando a todos los objetivos. Ojalá sigamos así hasta el final", deseó.

Real Madrid vs CSKA Moscú: rusos con la esperanza de ir a Europa League

En tanto, CKSA Moscú viajó a Madrid sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda pero con el objetivo de sacar un triunfo para clasificar a la Europa League. Los moscovitas están empatados a cuatro puntos con Viktoria Plzen.

El ‘Rojo y azul’ arrancaron el torneo con un empate ante Viktoria y un triunfo sobre Real Madrid, pero después cayeron dos veces frente a la Roma y ante el Viktoria en Moscú, por lo que de revelación pasó a convertirse en decepción.

Víktor Goncharenko, técnico del CSKA Moscú, mostró el espíritu con el que saldrán sus jugadores al césped del estadio Santiago Bernabéu, "con esperanza de puntuar" para acabar terceros de grupo y certificar su pase a la Liga Europa.

“Por supuesto que pensamos en sacar algo positivo, sin tener fe no podemos saltar al campo. Saldremos al Bernabéu con esperanza de puntuar, luego el partido puede desarrollarse de cualquier forma pero nuestro objetivo será aprovechar nuestras oportunidades que seguro tendremos", señaló.

Real Madrid vs CSKA Moscú: el último enfrentamiento entre ambos

La última vez que Rea Madrid y CKSA Moscú se enfrentaron fue por la segunda fecha del Grupo en el Estadio Luzhnikí. Los merengues perdieron con un gol encajado en el primer minuto obra del croata Vlasic que aprovechó una mala entrega del alemán Toni Kroos.

Real Madrid vs. CSKA Moscú: horarios del partido

México 11:55 a.m.

Perú 12:55 p.m.

Ecuador 12:55 p.m.

Colombia 12:55 p.m.

Bolivia 2:55 p.m.

Argentina 2:55 p.m.

Chile 2:55 p.m.

Uruguay 2:55 p.m.

Paraguay 2:55 p.m.

España 6:55 p.m.

Real Madrid vs CSKA Moscú EN VIVO | Canales

Fox Sports

Relato: Mariano Closs

Comentarios: Diego Latorre

Real Madrid vs CSKA Moscú EN VIVO: Posibles alineaciones

Real Madrid: Keylor Navas; Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Carvajal o Marcelo; Marcos Llorente, Ceballos, Isco; Bale, Marco Asensio, Benzema.

CSKA Moscú: Akinféev; Mario Fernandes, Bekao, Magnusson, Nababkin, Schénnikov; Bijol, Bystrovich; Obliákov, Vlasic, Chalov.

