Federaciones deportivas en jaque

A falta de menos de ocho meses para el inicio de los Juegos Panamericanos Lima 2019 hay noticias que preocupan en el deporte peruano. Por ejemplo, que el presupuesto para las federaciones se ha reducido en 30 millones de soles, casi la mitad si es que se tiene en cuenta que este año fue de 67 millones, el próximo serán solo 37. La ley ya se publicó y ha causado extrema preocupación.

La misma que se siente al saber la realidad de algunas federaciones, como las de Karate y Taekwondo, ya que teniendo a Alexandra Grande y Julissa Diez Canseco como nuestras máximas representantes, candidatas a darnos medallas en los Panamericanos, su presente es incierto: una sin cabeza reconocida por el IPD y la segunda reacomodándose tras la renuncia de su presidente.

Pero no son las únicas, pues la Federación de Ajedrez y Basketball también están inmersas en problemas administrativos, donde los más perjudicados son los deportistas. Mientras Deysi Cori y su hermano Jorge preparan una jugada maestra, la situación institucional parece ponerlos en jaque.

Tablero sin ‘rey’

“A pesar de estar inhabilitado, Boris Ascue sigue contestando llamadas desde la federación y escribiendo en redes como si nada pasara. Me envió un mensaje con la secretaria de la federación porque quería premiarme y le dije: ‘Gracias, pero no’”. Deysi Cori se coronó el mes pasado campeona por cuarta vez del Continental de Ajedrez de las Américas, título que la hizo más fuerte y segura para salir al frente a denunciar que Boris Ascue continúa ejerciendo la presidencia de la Federación de Ajedrez pese a estar inhabilitado. Palabras que no quedaron en el aire.

La República confirmó que a inicios de este año, en febrero, hubo una sanción en primera instancia para Boris Ascue por parte de la Segunda Sala del Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte (CSJDHD), ya que pese a no cumplir con los requisitos para ser presidente ejercía dicho cargo. Al momento de postular a ese cargo, Ascue presentó documentación falsa. Entre todos los requisitos, tenía que acreditar no haber sido condenado por delito doloso y presentó antecedentes que en la evaluación se descubrió que eran falsos.

Tras la sanción a primera instancia, el IPD, en una medida para cautelar los recursos estatales y las subvenciones que entrega, hizo la consulta a la oficina de la asesoría jurídica para saber si es que correspondía dar la subvención. “Ellos me dijeron que si este señor apelaba, se suspendía la sanción de primera instancia hasta que se resuelva en segunda instancia, entonces nosotros no pudimos no darle subvenciones, pero haciendo también una medida extraordinaria para cautelar los bienes estatales en caso se confirma la resolución de primera instancia”, contó Aspillaga.

La solución fue entregarle la subvención trimestre a trimestre, pero cuando se le entregó el tercer trimestre, salió la resolución de inhabilitación (exactamente el 24 de julio). A partir de ahí, Ascue no podía ejecutar nada con la subvención estatal. El IPD asegura que cada gasto que Ascue hace tiene que informarlo previamente y que incluso cuando hay un evento internacional pide una resolución de autorización, si no la tiene no puede rendirlo y por lo tanto tiene que devolver el dinero al Estado. Desde su sanción, ningún gasto de la federación es reconocido y esos fondos son perseguibles por el Estado, incluso de forma judicial y puede tener otra sanción administrativa.

¿Por qué no existe un grupo de trabajo en ajedrez? Ascue convocó a elecciones antes de ser sancionado. Las elecciones se llevaron a cabo a inicios de noviembre y hasta ahora el IPD espera que se envíe el resultado con la solicitud de reconocimiento de junta directiva. Es decir, hay una cabeza en la federación, pero no está reconocida por el IPD.

Boris está fuera del sistema, pero el IPD nuevamente recalca que al ser la federación una asociación, no tiene un marco legal o mecanismos legales que le permitan revocar los poderes de Boris Ascue en registros púbicos.

Sin cabeza reconocida

La Federación de Karate contaba hasta hace dos semanas con un grupo de trabajo presidido por Gladys Eusebio, quien trabajó desde abril de este año junto a Rolly Rey López (secretario) y José Luis Noriega (tesorero). El Instituto Peruano del Deporte (IPD) instala grupos en las federaciones que tienen problemas para elegir a su junta directiva, esa es su única y principal misión.

En este caso, este grupo convocó a elecciones, pero el proceso electoral se declaró desierto debido a que los candidatos de las dos listas no cumplían con los requisitos de ley. Esto fue suficiente para que el presidente de la Federación Mundial de Karate (WKF), Antonio Espinós, saliera al frente para asegurar que no aceptaría más grupos de trabajo de la FPK y demandó una pronta elección de una junta directiva.

Pese a que el grupo de trabajo culminaba labores en agosto, recién hace dos semanas terminó su periodo tras convocar a elecciones. Según aseguró Víctor Aspillaga, director nacional del deporte afiliado del IPD, ya existe una junta electa que cuenta con los requisitos y cuyo expediente entrará esta semana al Consejo Directivo del IPD, donde se revisará la documentación para asegurarse de que cumplan con los requisitos de la Ley del Deporte para posteriormente reconocerla.

El nombre parece ser un secreto que no desean revelar, pues Aspillaga dijo no recordarlo, mientras que el tesorero del exgrupo del trabajo José Luis Noriega aseguró que debía conversar con la presidenta, Gladys Eusebio, para dar detalles. Lo único que se conoce es que el presidente es cusqueño, lo cual puede perjudicar los trámites ante el IPD en el año por la distancia.

Lo que sí aseguró el IPD es que la federación es una asociación privada con junta electa y si bien aún no está reconocida por ellos, ya está trabajando. ¿El IPD le entrega subvenciones económicas? No, por lo menos no lo hará hasta que sea reconocida y su inscripción en Registros Públicos y el registro nacional del deporte. Eso sí, las autoridades máximas del deporte aseguran que esta Federación funciona con recursos propios. Ojo que esto causó que en más de un ocasión que Alexandra Grande, quien se encuentra en el top 3 del mundo, tenga que solventar torneos con su propio dinero y la ayuda de su familia para conseguir sus objetivos trazados.

El Presidente renunció

Según el IPD, la Federación de Taekwondo es la más correcta y organizada. “Tienen un buen entrenador, respetan su programación”, aseguran casi sin tomar en cuenta que en marzo de este año Julissa Diez Canseco, una de las deportistas más representativas de este deporte salió al frente para asegurar que no tenía el apoyo económico necesario de cara a su preparación a Lima 2019.

Lo cierto es que dicha federación se quedó sin presidente, ya que Joao Tanaka renunció a su cargo hace dos semanas, tras la premiación del Campeonato Nacional, sin dar muchas explicaciones sobre su decisión. “Pregúntenle al IPD”, dijo.

Luego de su salida y tras seguir lo que está escrito en los estatutos, el vicepresidente Edgar Camargo ocupa su lugar. “El señor Tanaka renunció y vino el vicepresidente preocupado diciendo qué podían hacer porque no querían tener problemas en la rendición de fin de año para solicitar el otorgamiento de la subvención del 2019”, contó Aspillaga tras reconocer que le sorprendió la renuncia de Tanaka, quien se fue tras un entredicho con su junta directiva previo al campeonato nacional, que fue clasificatorio a Lima 2019. El mandamás quería que participen deportistas que no eran miembros de las organizaciones de base, lo cual no está permitido. Es decir, un problema estrictamente federativo.

A la salida de Tanaka, se le suma la posibilidad de que la selección nacional se quede sin técnico. El francés, Philippe Pinerd, quien contaba con el respaldo del expresidente, tiene un futuro incierto, lo que estancaría el trabajo que se realiza de cara a los Panamericanos. Julissa Diez Canseco habló con La República y aseguró que vino a la competencia nacional casi obligada por la federación, la misma que le avisó cuatro días antes del torneo. ❧

en cifras

67

millones de soles fue el presupuesto para las federaciones en el 2017 y 2018.

4

meses han pasado desde la renuncia de Óscar Fernández a la presidencia del IPD.

26

de julio del 2019 se inaugurarán los Juegos Panamericanos Lima 2019.

1

medalla obtuvo la selección de básquet gracias al programa de apoyo al deportista. Fue bronce en los Bolivarianos 2017.

Federación Peruana de Basketball fue suspendida por la Federación Internacional (FIBA)

Tras el final del ciclo olímpico en el 2016, la Federación de Basketball convocó a elecciones y hubo una junta electa liderada por Javier Quezada, la misma que no fue reconocida por el IPD porque no cumplía los requisitos del artículo 46 de la Ley del Deporte. Sin embargo, el directivo inició el trámite ante registros públicos y se inscribió como una asociación. Desde entonces no recibe recursos del Estado.

Ante esto, el IPD instaló grupos de trabajo bajo los requisitos de la norma. Una donde estuvo Ricardo Duarte que tuvo dos periodos y la otra con Luis Felipe Bravo, pero ninguno se pudo inscribir a Registros Públicos, pues había un título pendiente de inscripción. Sin un grupo de trabajo no se pudo convocar a elecciones, ese es el círculo vicioso en el que se encuentra esta federación.

Cabe indicar que tras la modificación de la Ley del Deporte que se dio en julio de este año, los grupos de trabajo solo pueden trabajar por noventa días hábiles desde su inscripción en Registros Públicos. Antes eran seis meses.

Quezada fue denunciando ante el Consejo de Justicia Deportiva y fue inhabilitado. La FIBA se involucró a fines del año pasado y finalmente decidió suspender a la Federación, por lo que no puede participar de ningún torneo internacional.

Cabe indicar que el expresidente Víctor Laynez está siendo investigado por lavado de activos, al igual que el tesorero de la junta directiva de Quezada, Rodolfo Mansilla.

Alexandra Grande

Karateca peruana

“Depende del resultado que tienes, te dan una cantidad de dinero mensual. Ahora que estamos sin presidente, se ponen en riesgo muchas cosas y Lima 2019 está a la vuelta”.

Julissa Diez Canseco

Taekwondista nacional

“Este año solo he podido ir a seis torneos internacionales, esa es una de las razones por las que he descendido en el ranking mundial”.

