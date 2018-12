Las hermanas de Cristiano Ronaldo estallaron contra el premio del Balón de Oro 2018

Cristiano Ronaldo quedó en el segundo lugar en la votación del Balón de Oro 2018 que en esta ocasión fue del croata Luka Modric, quien cortó una hegemonía de 10 años de premios entre el portugués y el argentino Lionel Messi. El entorno más cercano del astro de la Juventus expresaron su malestar y arremetieron contra la revista France Football, organizadora del galardón.

Elma Aveiro, hermana del delantero de 33 años, publicó en su cuenta de Instagram su malestar después de que ‘CR7’ se quedara a unos puntos de recibir su sexto Balón de Oro, tras ganarlo en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

"Por desgracia, este es un mundo que vive de la pobredumbre, la mafia y el hijo de puta del dinero. El poder de Dios es mayor que toda esa putrefacción. Dios tarda, pero no falla", señaló. Mientras que Katia Aveiro, la otra hermana del cinco veces campeón de la Champions League, respaldó lo dicho por Elma. "Mejor jugador del mundo. Para quien entiende de fútbol, claro".

En tanto, Miguel Piexa, amigo de CR7 se mostró en desacuerdo con el premio otorgado a Luka Modric y manifestó Cristiano hizo todos los méritos para ganar su tercer Balón de Oro consecutivo.

“Es una gran falta de respeto hacia quien realmente ha hecho más que suficiente para ser considerado una vez más el mejor. Por más que quisieran que Cristiano no ganara, no podrían nunca pasar por encima de los números de la historia del fútbol y cerrar los ojos a quien realmente fue el mejor jugador del mundo otro año más"

Cristiano Ronaldo dejó al Real Madrid tras 9 temporadas y fichó por la Juventus de Italia. Después de su salida del cuadro merengue, el luso no ha ganado algún premio individual y todos se los llevó su excompañero Luka Modric: The Best de FIFA, Balón de Oro, mejor jugador UEFA.