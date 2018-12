Luka Modric se convierte en el nuevo Balon de Oro 2018

El Balón de Oro 2018 quedará para la historia, ya que después de 11 años un jugador terminó con la hegemonía de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. El hombre que destronó a los mejores futbolistas del planeta fue Luka Modric, quien tuvo año totalmente impresionante y logró el galardón con 753 puntos.

"Cuando eres niño tienes sueño y los míos eran ganar títulos. Este Balón de Oro es todo lo que yo podía soñar", señaló el madridista, quien superó en las votaciones a su antiguo compañero en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo, y al francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, tercero por segunda vez en su carrera.

"Ser el mejor nunca es fácil. Para mí no lo ha sido. He tenido que aprovechar las ocasiones. Algo extraordinario he tenido que hacer en este 2018, el año de todos mis sueños", manifestó Luka Modric, quien además afirmó que la clave del éxito es "el trabajo, la persistencia y creer en uno mismo".

El mediocampista de 33 años venía de convertirse en subcampeón del mundo con la selección de Croacia por primera vez en la historia. Durante todo el Mundial Rusia 2018, el 'Cruyff de los Balcanes' tuvo un rendimiento sobresaliente y fue fundamental para que su país llegara a disputar la final ante Francia.

Asimismo, Luka Modric fue elegido como el mejor jugador de Rusia 2018 a pesar de la derrota croata contra galos en Moscú. El volante superó a figuras como Eden Hazard y Antoine Griezmann; además, relevó en el trono a Lionel Messi, quien había conseguido esa distinción en Brasil 2014.



(Luka Modric posando con el premio al mejor del Mundial Rusia 2018)

Por otro lado, el nuevo Balón de Oro quedará para siempre en los anales del Real Madrid, ya que en este año —previo a la Copa del Mundo— consiguió la decimotercera Champions League de la 'Casa Blanca' al vencer al Liverpool.



(Luka Modric celebrando la decimotercera Champions League del Real Madrid - Fotos: AFP)