El corazón se metió a la cancha

Había un pueblo que se sintió abatido. Sus voces se iban apagando de a pocos, porque ese fuerte dolor que de pronto se instaló en sus corazones no les permitían pronunciar una sola palabra. Se sentían burlados, decepcionados, comenzando a pensar que los sueños son solo para los ilusos.

Ese pueblo se llama Alianza Lima, quien se preparó a lo grande para recibir a sus once guerreros. Instaló una gran fiesta por las calles de La Victoria. El estadio Alejandro Villanueva lució un marco conmovedor, al ritmo de esa canción que identifica a los ‘grones’ llamada: ‘Gallo negro’.

Sin embargo, de un momento a otro, todo cambió. Melgar, el equipo que dejó su natal Arequipa buscando una hazaña, llegó a Matute y superó a la adversidad, hizo oídos sordos ante tanto grito en contra y solo se echó a jugar, a tal punto que llegó a vencer a los íntimos por 3-0.

Un hecho que los llevó a tocar el cielo con las manos porque los hacía sentir que estaban muy cerca de apoderarse de esta semifinal. Los blanquiazules veían cómo su pueblo se desmoronaba. Lejos de dejarse capturar por la melancolía, Alianza se repuso. No juega a la uruguaya, pero quiso contagiarse de esa garra. A eso se aferró para levantar a su gente. Con mucho amor propio logró igualar el marcador 3-3. Un empate que en este tipo de definiciones no sería para el aplauso, pero lo que hicieron los pupilos de Pablo Bengoechea es demostrar que están a la altura de su historia. Ahora este jueves los íntimos se tendrán que trasladar a Arequipa y un triunfo los clasificará a la final, demostrando que los sueños no son para los ilusos y se pueden hacer realidad.

Esta historia tuvo un inicio contradictorio. Alianza Lima para hacer respetar su condición de local se mostró más agresivo en los primeros minutos del encuentro. Cada futbolista íntimo luchaba cada balón como si fuera el último, pero el ‘Dominó’ tomó sus precauciones con sus dos volantes de marca, Alexis Arias y Jean Pierre Fuentes, y siendo ofensivo con los habilidosos Joel Sánchez, Christofer Gonzales y su goleador Bernando Cuesta.

El reloj marcada el minuto 24, productor de un córner a favor de la visita, quedó un rebote que fue aprovechado por Sánchez, quien con fuerte remate anotó el 1-0 generando el alboroto de los hinchas del cuadro rojinegro y silenciando Matute.

La ventaja fortaleció a los arequipeños, pero amilanó a los locales. A los 31’, Bernardo Cuesta sacó a relucir esa fuerza argentina y superó a los defensas Aldair Fuentes y Gonzalo Godoy para cederle el balón a ‘Canchita’ Gonzales, que con buena definición marcó el 2-0.

Así culminó un primer tiempo inolvidable para Melgar, pero para Alianza fue una pesadilla. Los nervios estaban alterados al escuchar el pitazo final; el arquero íntimo, Leao Butrón, se puso a discutir con Gonzales. Todo parecía desmoronarse antes de tiempo.

En el complemento, Alianza Lima salió convencido de que podía revertir esta amarga situación. Sin embargo, parecía que la fortuna no estaba de su lado. En una jugada que podría ser catalogada como ‘blooper’, el capitán aliancista, Rinaldo Cruzado, buscó rechazar un balón en su propia área y este le choca a Nilson Loyola y así anota el 3-0. Un resultado que parecía definitivo y que fue un golpe duro al corazón de los victorianos.

Pero hay algo que se llama amor propio. En Alianza ingresó Óscar Vílchez y le dio orden al equipo de Bengoechea. Precisamente, ‘Neka’ realizó un centro hacia el área rival y Hohberg de cabeza cedió el balón a Maurio Affonso, que de buen remate descontó el score.

Todavía el milagro estaba lejos, pero los dirigidos por el ‘Profesor’ no dejaron de remar contra la corriente. Era el minuto 25 y Kevin Quevedo toma el esférico por la banda derecha, realiza un remate de zurda que se desvía en la defensa ‘rojinegra’ y anota el 3-2.

El pueblo aliancista se volcó en alentar a su equipo sin cesar, haciendo fortalecer su fuerza, cuando el cansancio ya se estaba haciendo presente. El corazón también juega.

Lemos realizó un centro y Aldair Fuentes le ganó en el juego aéreo a su hermano Jean Pierre y de cabeza anotó el 3-3, desatando la locura en La Victoria. Pudo ser triunfo también pero faltó suerte.

Ahora disputarán el encuentro de vuelta en la ‘Ciudad Blanca’. Un triunfo le dará el pase a la final, lo mismo para Melgar. Si igualan en el marcador o quedan cero a cero se definirá esta llave por la vía de los penales. Veremos cuál de estos pueblos termina festejando. ❧

en cifras

9

goles ha anotado Mauricio Affonso con la camiseta de Alianza Lima.

2

derrotas y un empate ha conseguido Alianza Lima frente a Melgar este año.

79

puntos sumó Melgar en la tabla acumulada.

Torres: “Nosotros le dimos vida al rival, el partido estaba liquidado”

El entrenador de Melgar de Arequipa, Hernán Torres, reconoció que su equipo cometió un gran error en tirarse atrás y no presionar a los atacantes ‘Blanquiazules’. “Nosotros le dimos vida al rival, el partido ya estaba liquidado. Una final no se puede jugar así, dimos ventajas y bajamos la guardia ante un equipo importante. Nos tiramos atrás. Alianza es fuerte, sólido y casi nos voltea el encuentro”, expresó el estratega colombiano.

Torres indicó que no subestimaron a Alianza Lima, pues el cuadro victoriano es un equipo importante en el Perú. “Nunca subestimamos a Alianza, es un equipo grande y al que todo mundo tiene como candidato para llegar a la final”.

Para finalizar, el colombiano habló sobre la actuación de sus dirigidos, con la que terminó molesto. “No me deja conforme la actuación del equipo en el segundo tiempo, ni en lo futbolístico ni en lo anímico. Tenemos que recuperarnos”.

Leao Butrón

Portero de Alianza Lima

“En el mejor momento de Alianza llegaron los goles de Melgar. Nos vamos tranquilos porque iba 3-0 en contra, pero existe malestar porque no jugamos bien”.

Giancarlo Carmona

Defensa de Melgar

“Tuvimos 20 minutos de desconcentración total, fueron terribles. No nos pueden pasar estas cosas. Es inexplicable, no sabemos qué nos pasó”.