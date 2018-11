WWE Monday Night Raw EN VIVO ONLINE: sigue las incidencias del show desde Milwaukee

WWE Monday Night Raw tiene un nuevo episodio este lunes (8:00 p.m. EN VIVO ONLINE vía FOX Sports 2) en el Fiserv Forum de Milwaukee con toda la expectativa de los fanáticos por lo que sucederá en el próximo encuentro entre Dean Ambrose y Seth Rollins.

El pasado lunes permitió el regreso de Dean Ambrose a la compañía para atacar a Seth Rollins, su rival en TLC por el Campeonato Intercontinental. 'The Lunatic Fringe' quiere arrebatarle el título a su ex compañero del grupo 'The Shield'.

Ronda Rousey también estará en el show para hablar sobre Nia Jax, su rival por el título femenino de WWE Raw en el evento TLC. La expeleadora de UFC aún busca saldar cuentas con otras rivales como Charlotte Flair y Becky Lynch.

La empresa confirmó un combate por los campeonatos por equipos de Raw entre The Authors Of Pain y el dúo formado por Bobby Roode y Chad Gable. Elias y Bobby Lashley también tiene una lucha en esta edición del show rojo.

Horarios alrededor del mundo de WWE Monday Night Raw

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 8:00 p.m.

México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras: 7:00 p.m.

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 9:00 p.m.

Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil y Chile: 10:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (martes)

Canal para ver WWE Monday Night RAW

FOX Sports 2