Santiago Solari: "No nos suma nada repartir culpas y señalar"

Santiago Solari siempre indicó que el Real Madrid fue lo mejor que le pasó en la vida.Cuando el cuadro ‘Merengue’ lo oficializó como entrenador, el argentino estaba seguro que tenía la fórmula para ganar la Liga Española.

Pero las cosas no salieron como esperaba.Caer goleado (3-0) ante el Eibar fue un duro golpe para el estratega de la ‘Casa Blanca’. “No hemos estado bien, lo asumimos y nos toca trabajar para corregirlo. Ellos han estado muy bien, han hecho un gran partido y les ha salido todo. Hay que felicitarles”, expresó.

El punto más débil del Real Madrid, fue la zona de Dani Ceballos. El Centrocampista no pudo trascender ante la presión del eibar y casi siempre perdía el balón. El argentino no dudó en defender al volante español.“Que no hayamos encontrado una buena salida no es culpa de Dani Ceballos. Primero es mérito del Eibar y después, es un trabajo colectivo, no de un futbolista en concreto", indicó Solari.

El técnico argentino no quiso referirse a las polémicas declaraciones de Raphael Varane, el defensor indicó que el Real Madrid perdió por la mala colocaciones de los jugadores en el campo de juego.

“Las entrevistas a pie de campo son difíciles, con las pulsaciones altas, y no voy a sacar conclusiones de lo que ha dicho Varane, como tampoco deberías sacarlas los periodistas”, señaló Solari.

El estratega indicó que no se puede buscar culpables y que está seguro que sus jugadores se repondrán de esta derrota. “El vestuario lógicamente no es un carnaval después de esta derrota.Pero nuestra actuación en los últimos partidos nos señalan que tenemos muchos argumentos para ser optimistas y ser positivos”.