¿Cristiano Ronaldo es arrogante? Cuadrado sorprende con su respuesta

Juan Guillermo Cuadrado concedió una entrevista al diario Marca de España donde habló de su presente en la Juventus de Turín, sus próximos objetivos a nivel individual y también de su nuevo compañero de equipo, Cristiano Ronaldo.

¿Cómo es el portugués en el vestuario? "Todos ya sabíamos lo profesional que es. Una persona muy especial, de un gran corazón y muy profesional. Todo el día aprendiendo más de él, de ese hambre que tiene siempre de ganar y de conseguir objetivos", respondió el colombiano.

Cuadrado continuó: "Es una persona muy normal, como el resto de compañeros. Tenemos el privilegio de compartir con él, pero hay que resaltar más la profesionalidad que tiene. Es una persona común y corriente, con la diferencia de que ha sido y es un grandísimo jugador, un gran deportista que lo ha ganado todo fruto al trabajo que siempre hace".

El extremo 'Cafetero' manifestó, además, que usualmente ve a Cristiano Ronaldo trabajando: "Cuando llega está siempre una parte en el gimnasio y en el campo también hace lo que tiene que hacer. Después siempre le encanta trabajar definición, porque es es un delantero y trabaja mucho esa parte", precisó.

Juan Guillermo Cuadrado es el segundo futbolista colombiano que comparte camerín con Cristiano Ronaldo y no han tardado en entablar una amistad. ¿Se animaría a celebrar un gol con él bailando? "No todavía no hemos tenido la oportunidad. (Risas) A ver si algún día quiere celebrar algún gol", dijo.

Juventus va por todo esta temporada

Finalmente, Juan Guillermo Cuadrado admitió que ve a su equipo capaz de realizar una mejor campaña que la temporada pasada.

"Siempre me pide lo mismo, que esté bien preparado para cada momento en cualquier posición. Siempre daré el cien por cien por el equipo. Todos conocen en el mundo del fútbol cuáles son mis características. Siempre he jugado como extremo derecho y me siento siempre cómodo ahí, pero en la lateral, siempre que he tenido oportunidad, lo he hecho de la mejor manera. Es indispensable donde me pongan a jugar, daré lo mejor de mí", sentenció.