DT de Vélez se enojó con la FPF y Gareca por ausencia de Luis Abram [VIDEO]

Luis Abram se unió este lunes a los entrenamientos de la selección peruana en la Videna con miras a los amistosos internacionales de Fecha FIFA frente a sus similares de Ecuador y Costa Rica que se disputarán el 16 de noviembre en Lima y el 20 en Arequipa, respectivamente.

El arribo del defensa central llegó en un escenario de mucha molestia de parte de su club, Vélez Sarsfield, ante la negativa de la FPF por no cederlo para el partido ante San Lorenzo por la Superliga Argentina, tras los cambios en el cronograma de la fecha por la postergación de la Final de Copa Libertadores 2018 entre Boca Juniors vs River Plate.

El primero en romper sus silencio fue el presidente del Fortín, Sergio Rapisara, quien criticó la decisión de Ricardo Gareca. “Lo tenías 10 horas después. ‘Flaco’ Querido”, expresó. Mientras que el entrenador de Vélez, Gabriel Heinze, se mostró muy molesto en conferencia de prensa por la ausencia de Luis Abram tras el empate 0-0 ante San Lorenzo.

“No voy a hablar de estas situaciones porque tengo una bronca y una tristeza muy grande. No han respetado un carajo el trabajo que hacemos. No quiero decir más nada para no tapar el gran partido que hicieron estos chicos. Me voy con un orgullo tremendo, porque por merecimiento tendríamos que tener muchos más puntos”, señaló en ‘caliente’ Heinze.

Con el empate contra San lorenzo, Vélez Sarsfield subió al noveno puesto con 18 puntos y empató a Boca Juniors, que tiene mejor diferencia de goles.

Dato: Luis Abram ha jugado 11 partidos y anotó 1 gol en la Superliga Argentina 2018/2019.