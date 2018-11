La sorprendente ausencia en Costa Rica para el amistoso ante Perú

Costa Rica está pasando por una etapa de transición. Ronald González, técnico interino de los 'Ticos', ha manifestado que para los amistosos del 15 y 20 de octubre que tendrá ante Chile y la selección peruana podrían haber varias ausencias llamativas en la convocatoria y algunos jóvenes podrían tener la oportunidad de mostrar.

Uno de los que no vendría sería el portero del Real Madrid, Keylor Navas. "Las convocatorias con Keylor siempre nos presentan alguna situación de último momento. Entonces, estamos en esa lucha y esperamos contar con él para esta gira. Puede ser que no sea convocado ante Perú pero no solo él, sino tampoco otros de los jugadores internacionales que tenemos. Hemos mandado una convocatoria general a todos los que juegan afuera de Costa Rica pero vamos a ir hablando con cada uno de ellos para ver cuál es su realidad. Los que estamos al frente de selecciones a veces tenemos que entender al futbolista", declaró González a NexSport.

El técnico de Costa Rica también analizó el rendimiento de la selección peruana y afirma que nos ha estudiado. "Vi a Perú en el Mundial y me encantó, es un equipo que juega muy bien. Vi los duelos contra Chile y Estados Unidos, se ve que el profesor Gareca ha acoplado a los jugadores muy bien y tienen individualidades importantes. Será un duelo dificilísimo y tendremos que trabajarlo bien, aunque ya sabemos cuáles son sus cualidades y conocemos todo ese juego dinámico que tienen del mediocampo para arriba", indicó.

Por otro lado, Costa Rica llegará 24 horas antes a Arequipa para no verse afectado por la altura.