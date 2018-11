Campeón del mundo con Italia reveló que fue suplente de Johnnier Montaño [VIDEO]

El fútbol tiene una infinidad de anécdotas que quedan guardadas por siempre en la mente de los jugadores. Algunos hinchas no lo saben hasta que uno de los protagonistas lo revela. Este es el caso de un excampeón del mundo con la selección italiana en 2006 quien confesó que fue suplente en club de Italia de Jhonnier Montaño, actual referente del Sport Boys del Callao, que se encuentra peleando por mantenerse en Primera Disivión

En una entrevista con el programa “La última palabra” de Fox Sports, Mauro Camoranesi, un centrocampista italo-argentino, que fue indiscutible en la ‘Azurra’ y Juventus, comentó que cuando ambos jugaron en el Hellas Verona de la Serie A durante la temporada 2001-2002, Montaño era titular en el cuadro dirigido por Alberto Malesani, mientras que ‘Camo’ tenía que esperar su oportunidad en la banca de suplentes.

“Ayer estuvimos hablando de él (Johnnier Montaño), crack. Bueno yo fui suplente de Johnnier, así que si esto va a salir en televisión. Yo fui suplente de Johnnier. El año pasado tuve la posibilidad de intercambiar unos mensajes con él", dijo Camoranesi.

“Jugadorazo, la verdad que me tocó jugar con pocos futbolistas colombianos, creo que tres o cuatro, y obviamente el pie del jugador colombiano no se discute nunca, la parte técnica no se discute nunca, del jugador peruano tampoco. Yo reconozco que el jugador peruano y el colombiano tienen esa facilidad y ese gusto por manejar bien el balón. Johnnier era un muy buen jugador", añadió ‘Camo’ para describir el juego de Montaño.

Dato: Actualmente, Mauro Camoranesi es el director técnico de Cafetaleros de Tapachula de la Liga de Ascenso MX.