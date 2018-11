Diego Guastavino sobre Universitario: "Me gustaría volver y retirarme ahí"

Hay equipos que son difíciles de olvidar y eso, precisamente, le pasa a Diego Guastavino; que hoy en día está brillando con Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana y que no olvida la camiseta de Universitario de Deportes.

El futbolista uruguayo, más conocido como 'Guasta', se afianza cada vez más con el cuadro colombiano y desde tierras 'cafeteras' se dio tiempo para dedicarle unas palabras al equipo 'merengue', que se prepara para disputar una edición más del Clásico peruano.

Diego Guastavino habló para el portal 'En el Medio' y manifestó que su deseo es retirarse con la camiseta de Universitario de Deportes.

"Yo la verdad me siento muy bien y con muchas ganas, pero seguro la gente que toma decisiones busque más jugadores jóvenes o con otras características. Sería muy difícil. Me encantaría volver. No solo para retirarme, sino para aportar y rendir realmente, y así poner al club en el lugar que se merece", atinó 'Guasta' para la plataforma 'En el Medio'.

Diego Guastavino también se refirió al Clásico que disputará la 'crema' este fin de semana frente Alianza Lima y recordó uno de los momentos que vivió en esta clase de cotejos.

"Fue un partido muy especial (2017) por todo lo que sucedió. Hasta antes de que el partido se suspenda, habíamos hecho un gran juego. Hacer el gol en ese partido fue algo que quedará para siempre en mis recuerdos. Quería anotarle a Alianza Lima ya que no había tenido la posibilidad. Ganarle al rival de siempre en su casa fue importantísimo. Teníamos un gran equipo", subrayó Guastavino.

Por otra parte, el equipo de Diego Guastavino, Independiente Santa Fe sostendrá un duro encuentro este sábado frente a Tolima por la Liga Águila de Colombia.