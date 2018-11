Inter vs Genoa EN VIVO: partidazo por la fecha 11 de la Serie A

Inter de Milan vs Genoa se miden este sábado EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO desde las 9:00 a.m. (hora peruana) en el Estadio Giuseppe Meazza por la fecha 11 de la Serie A italiana. El choque entre 'neroazzurris' y genoveses será transmitido por Serie A Pass; asimismo, podrás seguir todas las incidencias minuto a minuto por larepublica.pe.

Inter vs Genoa: para no desprenderse de la cima

Este sábado el Inter de Milan irá en busca de su séptimo triunfo consecutivo en liga, cuando reciba al Genoa en el Giuseppe Meazza.

Tras golear 3-0 en el campo de la Lazio, el Inter alcanzó al Nápoles en la segunda posición, a seis puntos de la Juventus, y se encomendará al argentino, Mauro Icardi para confirmar el crecimiento de su juego y confianza mostrado en las últimas semanas.

La escuadra 'neroazzurri' tendrá al frente a un equipo genovés que, en los últimos 10 enfrentamientos, el cuadro local siempre salió victorioso.

Inter de Milan acumula 12 juegos de liga invictos en casa frente al Genoa, donde logró ganar en 9 oportunidades e igualar en otras 3 ocasiones.

Asimismo, Inter no logra ganar 6 partidos de liga consecutivos desde enero del 2017, cuando logró vencer 7 veces. Los 'neroazzurris' han logrado alcanzar la victoria en sus últimos 3 encuentros en casa por Serie A; encajando solo un gol en mencionado período.

Por su parte, Genoa se esperanza en lo que pueda realizar su máxima figura, Goran Pandev y el futbolista brasileño, Daniel Bessa.

La escuadra que dirige el estratega croata, Juric Ivan, marcha en la casilla 11 con 14 unidades y espera sumar de a tres para escalar hasta los puestos de torneos internacionales.

Avete seguito la conferenza odierna del mister? Eccola riassunta in 6⃣0⃣ secondi! #InterGenoa pic.twitter.com/SaL2OVPxF1 — Inter (@Inter) November 2, 2018

⚽️ La squadra ha svolto la rifinitura nel penultimo giorno di ritiro. 🔴🔵 In attesa della visita del Presidente in albergo, 📝 è stata diramata la lista dei convocati per #InterGenoa.



Clicca qui ➡️ https://t.co/0c8uUz4yB4 pic.twitter.com/X4UYrhM8Q1 — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 2, 2018

