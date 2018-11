WWE Crown Jewel 2018: DX vs The Brothers of Destruction | EN VIVO

Este viernes, la WWE regresa a Arabia Saudita para presentar el evento Crown Jewel 2018, el cual se realizará (EN VIVO ONLINE vía FOX Action) el estadio de la Universidad Rey Saúd en Raid y comenzará a las 10:00 a. m. (hora peruana).

Una de las luchas más atractivas del WWE Crown Jewel 2018 será la que protagonizarán los legendarios The Undertaker & Kane vs Triple H & Shawn Michaels, en otras palabras, The Brothers of Destruction vs D-Generation X.

Este esperado combate se da luego de que en octubre de este año, en el evento Super Show-Down, The Undertaker y Kane atacaran sorpresivamente a sus oponentes de este viernes tras la victoria que consiguió Triple H sobre el ‘Hombre Muerto’.

La pelea entre ‘DX’ y los ‘Hermanos de la Destrucción’ marcará el regreso de Shawn Michaels a un ring de WWE después de 8 años. El ‘Chico Rompe Corazones’, se mantuvo en el retiro por “respeto” al Undertaker, pero en las últimos días demostró que está muy motivado.

En el último Monday Night Raw previo al WWE Crown Jewel, ‘HBK’ le aplicó una brutal ‘biónica’ en el mentón del ‘Taker’, quien junto a su hermano Kane buscarán vengarse y ponerle fin a esta rivalidad que ha renacido para alegría del Universo de WWE.



Horarios del WWE Crown Jewel 2018 EN VIVO ONLINE por Fox Action?

