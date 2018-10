UFC: ¿Khabib vs St.Pierre cerca de concretarse?

Según informó la cuenta de Twitter del Equipo MMA Daguestán, se está negociando una pelea entre el actual campeón peso ligero de UFC Khabib Nurmagomedov y el excampeón peso mediano y welter Georges St. Pierre.

Los entendidos en MMA pueden coincidir en que esta es una verdadera pelea soñada. Georges St. Pierre es considerado uno de los mejores peleadores de la historia, habiendo mantenido el título peso welter por 5 años (en su segundo reinado) hasta que se retiró para tomarse un tiempo libre.

"Rush" regresó en noviembre del 2017 para enfrentarse a Michael Bisping, arrebatándole al británico el campeonato de peso mediano. St. Pierre dejó vacante ese título cuando anunció que sufría de colitis ulcerosa.

Por su parte, Nurmagomedov viene de conseguir la victoria más importante de su carrera al vencer a Conor McGregor. Pese a que "el notorio" ha pedido la revancha inmediata, este combate con St. Pierre sería más atractivo para el ruso ya que "el águila" ya había retado con anterioridad al canadiense.

Se desconoce en qué categoría de peso se daría la pelea, pero la lógica indica que el peso ideal sería welter. Esto haría que Khabib no se desgaste tanto en el corte de peso y que St.Pierre llegue a su volumen ideal (St.Pierre manifestó que no se sintió cómodo peleando en peso mediano).

Cabe recordar que la cuenta de Twitter del Equipo MMA Daguestán también estuvo acertada cuando anunció la pelea entre Khabib y Conor McGregor dos meses antes que sea anunciada oficialmente por la UFC.

