Usain Bolt en problemas: fue separado de equipo australiano hasta nuevo aviso

El ex atleta jamaiquino Usain Bolt, ocho veces campeón olímpico, no seguiría jugando al fútbol con los Central Coast Mariners debido a que el club australiano no cuenta con el dinero suficiente para pagarle el sueldo. Así lo comunicó el propio club en sus redes sociales.

Bolt, de 32 años, se retiró del atletismo en 2017 y ha estado en prueba en este equipo de la A-League, pero ha dejado de entrenar con sus compañeros por decisión del club tras rechazar la primera propuesta y mientras ambas partes intentan ponerse de acuerdo para conseguir que el jamaiquino se quede.

"Hay dos factores principales en esta negociación: fútbol y negocio. Con respecto al fútbol, ​​Usain Bolt ha progresado mucho y creemos que seguirá mejorando con más entrenamiento y tiempo de juego. En cuanto a los términos comerciales, estamos en conversaciones con socios externos para encontrar una solución comercial que se adapte a todas las partes. Sin la contribución financiera de un tercero, es poco probable que acepte los términos", confirmó el club en un comunicado.

Según los medios locales de ese país, el velocista querría cobrar cerca de tres millones de dólares australianos (unos 2 millones de dólares), mientras que la primera oferta de los Mariners habría sido de apenas 125.000 dólares australianos. La dirigencia del club desmintió esta información y no reveló cifras.

