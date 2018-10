Henry Gambetta lapidó a Diego Haro por su arbitraje en el Universitario vs U. Comercio [VIDEO]

Diego Haro continúa siendo el blanco de duras críticas por su polémico arbitraje en el partido entre Universitario de Deportes contra Unión Comercio en el Estadio Nacional, que acabó en triunfo por 2-1 a favor del cuadro de Nicolás Córdova. El arbitro fue cuestionado por diversas personalidades del fútbol peruano por supuestamente favorecer a la ‘U’ con algunas decisiones dentro del partido disputado el último sábado.

Además, en las últimas horas, se reveló un documento que señalaba que el juez original del encuentro era Yovani Quevedo, pero fue reemplazado por Diego Haro y enviado como cuarto asistente, tras el pedido de Universitario a la CONAR (Comisión Nacional de Árbitros) donde exigía una terna FIFA para evitar “arbitrajes erráticos”.

Ante esta situación, Henry Gambetta, Director del Departamento de Arbitraje, explicó que no es la primera vez que se cambia de terna para un partido y que se dio con dos días de anticipación. Además, criticó la actuación de Diego Haro y aseguró que no lo dejó conforme.

"El arbitraje, particularmente a mí, no me dejó del todo conforme. Si bien es cierto, hubieron algunas situaciones puntuales, en el contexto creo que pudo haber sido un trabajo más prolijo. Pero debemos tener en cuenta de que no siempre estamos en una buena tarde o noche”, dijo Gambetta en un dialogó con Fox Sports Radio Perú.

“Eso es parte de la presión o algún tipo de circunstancias particulares de las personas que dirigen. En este caso yo creo que el trabajo que hizo esta cuarteta el deseo fue hacerlo de la mejor manera. Sin embargo, algunas cosas escapan y hay que entenderlo así", finalizó.