Khabib Nurmagomedov amenaza con irse del UFC tras pelea con Conor McGregor 

Sigue la polémica. Khabib Nurmagomedov amenazó con abandonar UFC este jueves si la compañía despide a su compañero de equipo, Zubaira Tukhugov, por atacar a Conor McGregor en un cruce de golpes posterior a la pelea del sábado.

Nurmagomedov mantuvo su corona de peso ligero con una victoria por sumisión en el cuarto asalto sobre el McGregor de Irlanda en Las Vegas, mejorando a 27-0 en su carrera profesional y 11-0 en los combates de UFC.

"Si decides despedirlo, debes saber que también me perderás", publicó el peleador ruso en sus cuentas de Instagram y Twitter. La UFC no se ha pronunciado todavía al respecto pues las sanciones las realizará la comisión atlética de Nevada.

"Nunca abandonamos a nuestros hermanos en Rusia e iré al final por mi hermano. Si todavía decides despedirlo, no olvides enviarme mi contrato roto, de lo contrario, lo romperé yo mismo. Cancelaste la pelea de Zubaira y quieres despedirlo solo porque le pegó a Conor. Pero no olvides que fue el irlandés quien golpeó a mi otro hermano primero, solo mira el video", sentenció.

Khabib Nurmagomedov aún no puede recibir su pago de dos millones de dólares por su pelea ante el irlandés en UFC 229 debido a que es investigado por iniciar una batalla campal tras finalizar el evento.

I would like to address @ufc



Why didn't you fire anyone when their team attacked the bus and injured a couple of people? They could have killed someone there, why no one says anything… https://t.co/ufn0yhaEG5