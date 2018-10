Khabib Nurmagomedov fue recibido por Vladimir Putin tras su victoria en UFC 229 [VIDEO]

El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó este miércoles en persona a Khabib Nurmagomedov por su "convincente" victoria sobre el irlandés Conor McGregor en el combate por el título del peso ligero de las artes marciales mixtas en UFC.

"Te felicito. Lograste tu gran objetivo: ganaste de manera digna y convincente", le dijo Putin al peleador en el marco del foro "Rusia, potencia deportiva" en la localidad de Ulianovsk, según destacó la prensa local.

Durante la conversación, Khabib Nurmagomédov explicó que su comportamiento agresivo luego del UFC 229 fue causado por las provocaciones de Conor McGregor, aunque reiteró sus disculpas.

"Me comporté con dignidad. Pero, por supuesto, hubo algunos momentos en que no me pude controlar. Y es que durante la pelea continuaron las provocaciones. Espero que el juicio en curso se resuelva a nuestro favor", declaró el campeón.

El presidente ruso dijo que entiende que las provocaciones en el octágono tuvieron sus motivaciones. Por ello expresó confianza en que el asunto se resolverá positivamente.

Putin bromeó con Nurmagomedov sobre el castigo que su padre le tiene preparado por abandonar el cuadrilátero y atacar al final del duelo al equipo de McGregor, ataque de ira que estuvo a punto de costarle el título. "Le pediré a tu padre que no te castigue de manera muy severa", comentó.