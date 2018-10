WWE: Shawn Michaels y Triple H reviven DX para enfrentar a The Undertaker y Kane [VIDEO]

El último programa de RAW tuvo un inesperado anuncio que dio vuelta y media al mundo de la WWE. El miembro del Salón de la Fama, Shawn Michaels volverá a luchar en el evento Crown Jewel, a llevarse a cabo en Riyadh, Arabia Saudita este 2 de noviembre.

'El chico rompecorazones' apareció junto a su mejor amigo Triple H para responder al ataque perpetrado por The Undertaker y Kane al finalizar el evento Super Show-Down en Australia. Ambos gladiadores, visiblemente molestos, arremetieron contra "Los hermanos de la destrucción" y dejaron en claro sus intenciones de volverse a encontrar con ellos en un ring, todo transcurría con normalidad hasta que el público explotó al oír una simple frase.

Triple H se dirigió a Shawn Michaels y le dijo "Are you ready?" (Estas listo), conocida frase del grupo que ambos gladiadores conformaron en el año 1997, todo quedó claro automaticamente, "The Showstopper" estaba volviendo del retiro para volver a formar D-Generation X y enfrentar a The Undertaker y Kane.

De esta manera, Shawn Michaels se une a la larga lista de super estrellas que vuelven a pisar el ring tras haberse retirado de la lucha libre. Esta lista incluye a Ric Flair, Mick Foley e, incluso, al mismo Undertaker de quien todos pensaron se había retirado tras su derrota ante Roman Reigns en Wrestlemania 33.

La rivalidad empezó hace semanas, previo a la lucha entre Triple H y The Undertaker en Super Show-Down, Shawn Michaels y Kane decidieron estar en la esquina de sus respectivos compañeros. Una vez finalizado ese combate y cuando los 4 luchadores compartían un abrazo de respeto, "Los Hermanos de la Destrucción" atacaron a DX y los dejaron golpeados en el medio del ring.

Este es el video del ataque a traición de The Undertaker y Kane a DX.