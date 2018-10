¿Quién es Dillon Danis, el polémico amigo de McGregor que provocó a Khabib?

El Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov por el título de peso ligero en la UFC 229 fue uno de los combates más importantes -sino el más- en la historia de la empresa de artes marciales mixtas (MMA). Sin embargo, todo terminó en un desastre tras desatarse una batalla campal fuera del octágono.

Khabib saltó la reja de la lona y fue en busca de una persona en particular: Dillon Danis, quien es amigo y colaborador de McGregor.

Danis es luchador de Jiu–Jitsu y hace tiempo que trabaja junto a Conor McGregor entrenándolo para los grandes combates. Pero parece que el peleador estadounidense no solo se dedica a eso, sino también a provocar a los rivales del irlandés.

Antes de la realización de la pelea, Danis acompañó a McGregor cuando este tomó una carretilla y atacó el bus en el que viajaba Khabib junto a toda una delegación. El episodio casi le cuesta el título a Conor, quien luego lo perdió en el octágono.

Al parecer, Danis insultó al campeón ruso durante toda la pelea, según el periodista Joe Rogan, quien dijo que en ese momento "Dillon estaba insultando a Khabib, provocándolo, pero no escuchamos qué". "Pensé que iba a llegar a la parte superior de la jaula y decir 'Fuck You' o algo así, pero cuando pasó por encima y se lanzó a la multitud, me dije 'No puedo creer que esto esté pasando'", agregó Rogan.

Dillon Danis suele ser polémico también en las redes sociales, inclusive, tras la pelea, publicó una imagen del caos en la que se ve Khabib cubriéndose, aunque luego la eliminó. Asimismo, en más de una oportunidad ha reconocido ser un gran admirador de Pablo Escobar Gavíria, ex líder del Cartel de Medellín.