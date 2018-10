McGregor vs Khabib: Conor se pronuncia tras UFC 229 ¿Habrá revancha?

Conor McGregor volvió al octágono luego de dos años de ausencia para enfrentar a Khabib Nurmagomedov por el campeonato de los pesos ligeros de la UFC. Sin embargo, su esperado retorno no tuvo el resultado esperado.

Ante más de 20 mil personas en el T-Mobile Arena, 'El Notorio' dio lo mejor de sí para recuperar el campeonato que le fue arrebatado por inactividad, al frente tenía a un recio campeón que dominó en el piso la mayor parte del encuentro para al final llevarse la victoria por rendición.

La derrota resultó decepcionante para McGregor quien, visiblemente abatido, se retiró del octágono después de la batalla campal formada por personal de esquina de ambos peleadores. El irlandés no brindó declaraciones a los medios, ni acudió a la conferencia de prensa post evento. Tuvimos que esperar varias horas para al fin conocer que pasaba por la mente del, también, excampeón peso pluma por un escueto mensaje que dejó en su cuenta de Twitter.

"Buen golpe. Esperando la revancha", es lo que se puede leer en la publicación de Twitter.

El mensaje, pese a ser breve, cobra una gran importancia ya que, en primer lugar, se pone de manifiesto el reconocimiento del peleador ante la superioridad del campeón. Por otro lado, expone sus intenciones de obtener una revancha con Khabib Nurmagomedov ¿Hará caso UFC al pedido del 'notorio'?

Good knock. Looking forward to the rematch.