McGregor vs Khabib EN VIVO por la UFC 229 por Fox Action

Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov se enfrentan en una de las peleas más esperadas de la historia del UFC. Ambos guerreros ingresan al octágono para disputar el campeonato mundial de peso ligero y lo harán desde las 9:00 p.m. en el T-Mobile Arena en Las Vegas. El lema de UFC 229 es "El mundo está viendo" y tú no te puedes quedar sin ver este combate, aquí te mostramos cómo contratar Fox Action, canal que transmitirá esta espectacular pelea.

El primer paso para obtener Fox Action es contratar el paquete Fox Premium.

¿Qué es Fox Premium?

Es una división de la conocida productora de cine y TV Fox que consta de 7 canales con material de estreno y de alta demanda que no se encuentran en los paquetes básicos de los servicios por cable.

Fox Premium consta de Fox Series, Fox Action, Fox Comedy, Fox Cinema, FoxClassics, Fox Movies y Fox Family. En Fox Action podrás encontrar películas taquilleras de super héroes, terror y aventura, además de eventos exclusivos de WWE y UFC en PPV, como el UFC 229 McGregor vs Khabib EN VIVO.

¿Cómo contratar Fox Action para ver Mcgregor vs Khabib EN VIVO ?

Para contratar Fox Action y poder ver Mcgregor vs Khabib EN VIVO debes contactarte con tu empresa proveedora de cable. En Perú, cada una de ellas maneja un precio u oferta diferente.

- Movistar TV: s/. 35.00 con un descuento de s/. 15.00 al mes por 3 meses

- Claro TV: s/. 35.00 con una oferta de 17.50 al mes por 3 meses

- DirecTV: No especifica precio. Oferta de primer mes gratis y el segundo a mitad de precio.

¿Qué es la APP Fox Play y cómo puedo usarlo para ver Mcgregor vs Khabib EN VIVO?

Fox Play es una aplicación móvil que puedes descargar gratuitamente desde Google Play o el App Store, primero debes estar suscrito con tu empresa proveedora de cable. Una vez tengas la aplicación instalada y operativas podrás ver todo el material de Fox Action, incluyendo UFC 229 Mcgregor vs Khabib EN VIVO.

¿Puedo ver UFC 229 Mcgregor vs Khabib EN VIVO por Fox Action sin costo?

Es posible tomar una versión de prueba de Fox Premium durante dos días. Solo debes contactarte con tu empresa proveedora de cable y solicitar la versión de prueba que no te generará ningún costo adicional a tu tarifa mensual ni te obliga a una suscripción una vez finalizado el periodo de prueba.

¿Cómo tomar la versión de prueba de dos días de Fox Premium?

Primero debes ingresar a la web de Fox Premium o entrar a la App de Fox Play. Luego verificar tu suscripción con tu proveedor de TV por cable, después seleccionar el ícono de Fox Premium y le das click en "Iniciar ahora", y ¡Listo! ya tendrás disponible Fox Premium por dos días de prueba. Cualquier problema deberás contactarte con tu proveedor de cable.

¿En qué dispositivos puedo ver Mcgregor vs Khabib EN VIVO por Fox Action?

Una vez contratado Fox Action puedes ver Mcgregor vs Khabib EN VIVO por smartphones, tablets, Smart TV, Xbox One, Apple TV y Chrome Cast.



De esta manera no te podrás perder Mcgregor vs Khabib, la pelea que definirá el nuevo panorama en la división ligera de la UFC.