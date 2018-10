PSG vs Estrella Roja EN VIVO ONLINE: por el la fecha 2 del Grupo C de la Champions League

VER EN VIVO PSG vs. Estrella Roja se disputará en el marco de la segunda fecha del Grupo C de la Champions League 2018. Este duelo se jugará este miércoles 3 de octubre EN DIRECTO desde las 11:45 am (hora peruana) en el Parque de los Príncipes. Será transmitido vía ESPN; y además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

El cuadro parisino llega al PSG vs. Estrella Roja con la derrota en su debut por la Champions League 2018. Neymar y compañía cayeron en Anfield por 3-2 ante el Liverpool, sin embargo, otro panorama vive en el torneo doméstico, ahí el PSG ha ganado 8 partidos de 8 por disputar en la Ligue 1.

En la previa a este partido, Neymar declaró a la prensa y se refirió su actual momento futbolístico. “No estoy en el 100% como todos los demás. Es el comienzo de la temporada, el alto nivel europeo de juego vendrá con el tiempo. Cada juego, cada día, cada sesión de entrenamiento, trato de mejorar”, indicó el delantero brasileño.

Por su parte, Thomas Tuchel entrenador del club francés abogó por la estrella brasileña, destacando su compromiso con el grupo. “Neymar está muy involucrado con el Club. Puede que no sea 100%, no tenía una pretemporada normal. Todavía se las arregla para estar en la parte superior de su juego y decisivo en cada partido. Tenemos que presionar duro, con los huelguistas poniendo en el esfuerzo. Es un esfuerzo colectivo, e incluso con un 70% de posesión, tenemos que tener transiciones muy fuertes”.

El rival de turno, Estrella Roja en su debut por la Champions League logró empatar sin goles y en calidad de local frente al Nápoli. El club serbio atraviesa un buen momento en el torneo doméstico, donde lleva nueve triunfos y un empate bajo el mando de Vladan Milojevic.

Horarios para ver el PSG vs Estrella Roja EN VIVO ONLINE por la Champions League

Honduras - 10:55 am

Guatemala - 10:55 am

Costa Rica - 10:55 am

México – 11:55 am

Perú – 11:55 am

Colombia - 11:55 am

Ecuador - 11:55 am

Panamá - 11:55 am

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Florida) – 12:55 pm

Bolivia - 12:55 pm

Venezuela - 12:55 pm

Paraguay - 12:55 pm

Argentina – 1:55 pm

Uruguay – 1:55 pm

Brasil – 1:55 pm

Canales para ver el PSG vs Estrella RojaEN VIVO ONLINE por la Champions League

Fox Sports

DirecTV

SporTV

Relatos: Germán Sosa

Comentarios: Quique Wolff

PSG: Areola; Meunier, Thiago Silva, Marquinhos, Juan Bernat; Verratti, Rabiot; Mbappe, Neymar, Di Maria; Cavani.

Estrella Roja: Borjan; Stojkovic, Savic, Degenek, Rodic; Jovicic, Krsticic; Jonathan Cafu, Causic, Marin; Boakye.

