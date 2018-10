Juan Carlos Oblitas sobre papel de Perú en el Mundial: "Me dio mucha pena"

Juan Carlos Oblitas es una persona que dice lo que piensa sin tapujos, claro y directo. El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) analizó el papel que realizó la 'Blanquirroja' en el Mundial Rusia 2018 y sorprendió con las palabras que utilizó.

La 'Bicolor' no pasó la fase de grupos tras caer ante Dinamarca y Francia en los dos primeros partidos (1-0) y superar por 2-0 a Australia con tantos de André Carrillo y Paolo Guerrero. Pese a no estar en una Copa del Mundo durante 36 años, Juan Carlos Oblitas se mostró decepcionado de no avanzar a los octavos de final.

"Me dio mucha pena. Estaba convencido que pasábamos a la segunda etapa y en un Mundial, el primer partido es básico, el más importante. Al perder, se nos complicó todo", reconoció el director deportivo de la FPF en diálogo con La República.

Eso sí, Oblitas resaltó el desempeño del equipo de Ricardo Gareca: "Ninguno de los equipos nos pasó por encima. Jugamos de igual a igual, contra Dinamarca fuimos un poco mejores pero nos faltó eficacia. Nos quedamos con ese sinsabor y frustración de no poder darle algo más a esta hinchada maravillosa que nos acompañó en todo momento".

Finalmente, recordando que la hinchada de la selección peruana fue reconocida en los Premios The Best como la mejor afición del mundo, Juan Carlos Oblitas destacó: "La mejor hinchada del mundo", sentenció.

