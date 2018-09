La razón por el que Paulo Dybala rompió en llanto tras anotar con Juventus

Paulo Dybala volvió al gol con Juventus en una noche muy especial después de un comienzo de temporada en el que sufrió una contusión en el pie izquierdo que alejó de varios partidos de la Serie A. La Joya’ anotó el primer tanto de la ‘Juve’ en el triunfo por 2-0 contra Bologna FC que mantiene a su equipo invicto y líder absoluto del torneo italiano.

El argentino de 24 años festejó el gol entre lágrimas, se tapó los ojos con la camiseta y elevó la mirada con sus dedos al cielo, mientras Cristiano Ronaldo lo consolaba. El motivo de su sentida celebración fue porque hace nueve años, un 26 de septiembre, el papá de Paulo Dybala falleció tras luchar con una larga enfermedad.

Adolfo Dybaba soñaba con que uno de sus tres hijos triunfara en el fútbol profesional. Era quien lo llevaba cada día a los entrenamientos desde Laguna Larga al Complejo La Agustina donde quedaba las inferiores del Instituto Atlético Central Córdoba. Pero un cáncer en septiembre del 2009 se lo llevó antes de tiempo.

"Mi papá murió por un tumor cuando yo tenía 15 años. Fue un dolor muy fuerte. Los últimos meses de su enfermedad él, que siempre me llevaba y me traía a los entrenamientos, ya no podía venir a verme y en el club me dijeron que me fuera un tiempo a casa. Estuve a punto de renunciar a todo pero le prometí que iba a ser futbolista profesional. Puede que algún día me encuentre con él, o puede que no, pero yo le dedico todo lo que consigo", contó Dybala casi un año atrás, en una entrevista con Vanity Fair.

Paulo Dybala anotó su primer gol en la presente Serie A y explicó que le dará confianza para trabajar al máximo por el equipo. “Me faltaba el gol, pero no habia jugado malos partidos. Aunque siempre es justo pedir más”, señaló Dybala tras finalizar el partido.