Universitario: La triste decisión que iba a tomar Figuera tras ataques xenófobos

Universitario de Deportes se prepara para encarar el partido que tendrá este sábado ante Ayacucho FC por la sexta jornada del Torneo Clausura 2018. En la previa de este encuentro, el volante Arquímedes Figuera dio reveladoras confesiones tras recibir una serie de ataques xenófobos.

El futbolista venezolano de 28 años confesó que recibió muchos insultos luego de salir expulsado en el choque que tuvo Universitario ante Melgar hace algunas fechas. El mediocampista contó que iba a irse del Perú al escuchar tantas injurias.

"Te confieso que mi decisión era irme. Era la primera vez que me insultaban tan fuerte. Ni en mi barrio me pasó esto", manifestó Arquímedes Figuera en una entrevista con Movistar Deportes.

"Viendo la jugada, para mí, mi agente, la gente de mi entorno, me dijeron que no fue expulsión. Eso me perjudicó bastante, porque se vinieron una serie de insultos, que bueno. De verdad no lo esperaba y no se lo deseo a nadie porque es una situación verdaderamente difícil", agregó.

El ‘Jaguar’ señaló que tanto él como sus compatriota venezolanos están pasando por un momento complicado e instó a los hinchas que no se metan con su país.

"No me avergüenzo de ser venezolano. Me siento orgulloso de donde vengo y si tengo que vender arepas como me dicen en los insultos, lo hago", aseguró el jugador del elenco ‘crema’.

¿Qué fue lo que mantuvo a Arquímedes Figuera en el Perú?

Arquímedes Figura confesó que no solo tuvo el respaldo de todos sus compañeros de Universitario de Deportes y su familia, sino también de los seleccionados de Venezuela, en especial del delantero Salomón Rondón.

“Vine a Perú a marcar mi propia historia. Una de las personas que me sostuvo fue mi hija, mi papá y mi mamá. Recibí el respaldo de los muchachos de la selección como la de Salomón Rondón. Él me dio la fuerza con sus mensajes diciéndome que me quedara”. finalizó.