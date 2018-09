WWE: Matt Hardy anuncia su retiro de la lucha libre [VIDEO]

¿Es el final de Woken?, al parecer sí. A través de un video Matt Hardy anunció que se alejará de la WWE porque quiere pasar más tiempo con su familia. Como se recuerda, el peleador regresó a la compañía para WrestleMania 33 que se desarrolló en el 2017, tras su paso por diversas empresas independientes. “Tengo dos niños pequeños y una mujer, así que es el momento de que regrese”, comentó.

El discurso de ‘Matt’ inició agradeciendo al universo y a las personas que hicieron posible su regreso a la compañía.“Necesito un momento para dirigirme al Universo de WWE, a toda aquella gente que ha hecho posible que cumpla un sueño durante tantos año”, indicó.

“Nunca olvidaré la reacción que el Universo de WWE tuvo en Wrestlemania 33 con nuestro regreso, fue uno de los mejores momentos de mi carrera. En Wrestlemania 34, tuve un gran momento ganando la Batalla real de Andre The Giant. Y pude traer mi creación, The Ultimate Deletion a Raw”, agregó el peleador

Durante los últimos días se especuló con la posibilidad de que Matt Hardy ya había anunciado su retiro de forma interna, y que su última lucha se disputó el fin de semana pasado en Birmingham, Alabama.”Hay mucha especulación en Internet sobre si me voy o no, y WWE me ha dejado cumplir con los compromisos, pero hoy en Corpus Christi era mi última aparición y...nunca digas nunca..pero hoy en Corpus Christi podría ser la última vez que vieran a “Woken” Matt Hardy en el ring de WWE”,finalizó.