Selección peruana: Willyan Mimbela salió en defensa de Christian Cueva

Jugaron juntos en el 2015 en Alianza Lima y hoy sueña con ser convocado a la selección peruana. Wylliam Mimbela es el jugador del que todos hablan por su gran presente en el Descentralizado 2018 después de anotar varios golazos, el último de tiro libre que le dio el triunfo por 2-1 a Unión Comercio sobre Sporting Cristal.

La ‘Amenaza’ salió en defensa de Christian Cueva tras las críticas que ha recibido durante las últimas semanas por su rendimiento en la 'Blanquirroja' y aseguró que se levantará de este mal momento porque “todos sabemos el talento que tiene”.

“Conozco al 'Cholo'. Con continuidad en su equipo (Krasnodar de Rusia) va a ser el mismo de antes. Sabemos del talento que tiene. Lamentablemente, lo que sucedió en el Mundial, le pasó factura, pero se repondrá", dijo Mimbela en una entrevista a a Gol Perú.

A sus 26 años, el mediocampista de Unión Comercio comienza a sonar fuerte para que tenga una oportunidad en equipo de Ricardo Gareca. Sin embargo, Mimbela es consciente que solo depende de él acaparar el interés del ‘Tigre’ de llamarlo para los amistosos internacionales ante Chile y Estados Unidos. Además, señaló que está trabajando para volver a salir al extranjero tras un paso no grato en el Nacional de Madeira.

“Encontré la madurez que necesitaba para jugar al fútbol y me va bien. La selección es un sueño para mí y trataré de hacer más goles para que me llamen. Es una revancha que quiero. Es una espinita que tengo. Quiero demostrar que Willyan Mimbela no está muerto", dijo Mimbela quien lleva anotados 12 goles en 26 partidos jugados esta temporada.

Dato: Willyam Mimbela ha jugado en los tres grandes del Perú: Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Alianza Lima.