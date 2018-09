Barcelona vs Real Sociedad: tremendo encuentro por fecha 4 de la Liga Santander

Barcelona busca mantener el liderato cuando visite a Real Sociedad por la cuarta fecha de la Liga Santander. El partido se disputará en el estadio Municipal de Anoeta a las 9:15 a.m. (hora peruana EN VIVO ONLINE EN DIRECTO). Lo transmiten BeIN Sports y DirecTV Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de Larepública.pe.

Ernesto Valverde quiere continuar con su buena racha de victorias. Le ganaron a Real Valladolid y golearon a Deportivo Alavés y a Huesca. Pese a que el objetivo del entrenador azulgrana es otro, sí espera no descuidar el primer lugar en la primera división española. La prioridad es el encuentro del jueves contra PSV Eindhoven de Holanda por la Champions League, por lo que aprovecharía el encuentro para rotar el plantel y no usar a todas sus estrellas. Tendrá dos ausencias: Sergi Samper y Denis Suárez.

🔊 Valverde: "Vienen 7 partidos en 23 días, tendremos que rotar jugadores para evitar lesiones y estar más frescos. Hay que tener en cuenta que hay dos días de margen solo entre los partidos" 🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/lxMz5EsIwe — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 14 de septiembre de 2018

Sin embargo, Real Sociedad espera alegrar a su afición cortándole la racha a los catalanes. Para el encuentro, el equipo de Asier Garitano tendrá cinco bajas por lesión, por lo que el entrenador deberá hacer un buen planteamiento para evitar una derrota en casa. Pese a que empezaron con una victoria la Liga Santander, las últimas dos fechas empató y perdió contra Leganés y Eibar, respectivamente, dejándolo en el octavo puesto de la tabla.

En los últimos años, Barcelona ha logrado derrotar a Real Sociedad. Los catalanes no pierden contra su rival desde el 2016. Aquel año, los ‘Tuxi-urdines’ derrotaron y empataron con los azulgranas, por lo que esperan rememorar esa temporada.

Horarios para ver el Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO ONLINE por la Liga Santader

Perú - 9:15 a.m.

México - 9:15 a.m.

Ecuador - 9:15 a.m.

Colombia - 9:15 a.m.

Panamá - 9:15 a.m.

Honduras - 8:15 a.m.

Guatemala - 8:15 a.m.

Costa Rica - 8:15 a.m.

Bolivia - 10:15 a.m.

Venezuela - 10:15 a.m.

Paraguay - 10:15 a.m.

Argentina - 11:15 a.m.

Uruguay - 11:15 a.m.

Chile - 11:15 a.m.

Brasil - 11:15 a.m.

España - 4:15 p.m.

Canales para ver el Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

Perú: DirecTV Sports

Latinoamérica: DirecTV Sports

España: BeIN Sports, Movistar+

Barcelona vs. Real Sociedad vía DirecTV Sports EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

Relatos: Pablo Giralt

Comentarios: Fabián Godoy

Barcelona vs. Real Sociedad: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Sergi Roberto; Dembélé, Messi, Suárez.

Real Sociedad: Moyá; Zaldua, Aritz, Héctor Moreno, Theo; Illarra, Zubeldia, Merino, Zurutuza; Juanmi, Oyarzabal.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Barcelona vs. Real Sociedad?

