Schwartzman vs. Giraldo por Copa Davis EN VIVO: por el grupo 1 de la Zona Americana

El argentino Diego Schwartzman vs el colombiano Santiago Giraldo inician la serie eliminatoria de la Zona Americana de la Copa Davis que se disputa desde este viernes (9:00 a.m. EN VIVO ONLINE por TyC Sports) en el estadio Aldo Cantoni de San Juan.

Schwartzman está en el puesto 14 de la ATP mientras que su rival se encuentra en la posición 410. En su mejor momento Santiago Giraldo se ubicó en el 28 de la clasificación en 2014.

Es el abanderado. Diego Schwartzman (26 años) es la primera raqueta del equipo argentino de Copa Davis que capitanean Gaudio, Coria y Cañas. Tiene dos títulos en su carrera: en Estambul y en Río de Janeiro, donde se impuso en la final al español Fernando Verdasco en dos sets corridos.

Ambos tenistas que abren la serie se midieron una vez y el triunfo fue para el 'Peque' Schwartzman por 0-6, 6-2 y 6-2 en el ATP 250 de Estambul en 2015. También chocaron en una oportunidad en challengers: fue en Barranquilla, Colombia, en 2016, y también se impuso el argentino, por 7-5 y 6-2.

Este cruce pondrá frente a frente a dos equipos que ya tienen su participación asegurada en el Grupo Mundial del 2019 por el cambio en el formato del torneo.

