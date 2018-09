Linda Lecca quiere dar el golpe en Alemania

Por: Alondra Piedra

Linda Lecca mañana peleará ante Raja Amasheh en Alemania por el título supermosca de la Organización Mundial de Boxeo y busca recuperar la gloria que siente que le quitaron injustamente el año pasado, cuando perdió la corona de la AMB que defendió cuatro años, y hasta pensó en retirarse. La historia de una peleadora de la vida.

A pesar de ser el sueño de todo deportista, ¿siempre tuviste en claro que algún día ibas a cumplir tu meta de ser campeona?

Desde muy niña le decía a mi papá “voy a ser campeona”, es más hasta me soñaba levantando el título y mira cuántos años después, a la edad de 24, me consagré campeona. Es más, me dijeron “no festejaste mucho”, pero no festejé porque yo ya lo tenía planificado en mi vida. Por eso me sacrificaba en muchas cosas y me esforzaba, porque ya estaba mentalizada.

¿Qué tan importante ha sido tu papá en tu carrera?

Para mí, mi padre es mi psicólogo. La parte fundamental fue ahora cuando perdí mi título mundial y no fue una derrota normal. Ha habido una estafa de parte del promotor que yo tenía. Entonces él (su padre) ha estado prácticamente al 100% conmigo psicológicamente, diciendo que hay que seguir en la vida, que no hay que detenerse –porque yo realmente pensaba en retirarme por muchos problemas, económicamente que no me pagaban, me deben–, entonces a veces hay cosas que te dan ganas de salir, pero gracias al apoyo de mi padre, a la gente que confía en mí, sigo adelante.

¿Cómo te sentiste en la pelea en que perdiste el título?

Es rarísimo. Me han llamado de Estados Unidos, de Canadá, México diciendo que esa pelea era para un empate, imposible que me haya ganado porque la gente que sabe bien los puntajes sabe que no hubo buenos puntajes ni conexiones de golpes. Sí, yo no estuve en mi mejor momento como en otras peleas, pero para que gane un título no se puede dar así. Más que un juez peruano le dé cinco puntos a un extranjero y que le dé una corona de cuatro años que he estado defendiendo casi es algo extraño. Ha habido un amarre, algo económico.

¿Has pensado en tomar acciones legales al respecto?

Sí, las acciones legales las están viendo mis abogados, pero ya no hablo nada de eso. Todo en su debido momento. Pero acciones legales claro que va a haber, me deben más de 200 mil dólares.

¿Recibes ayuda de la federación?

No, nada. Sobrevivo gracias a los auspiciadores y cuando peleo, porque me pagan, pero en realidad siempre trato de hacer varias cosas. Yo soy profesora de boxeo, personal trainer, hago de todo un poco para sobrevivir.

¿Qué otros objetivos tienes en tu carrera?

Lo que yo aspiro es a subir de categoría y pelear con otras campeonas de otras categorías de más peso. También conseguir más títulos de otras organizaciones, el que tenía era de la AMB, el que voy a pelear ahora es de la OMB, hay del CMB, etc. Un día tener el título de una de esas organizaciones, eso es lo que quiero conquistar. Hay que aprender más, no porque seas campeona del mundo significa que ya sepas todo. ❧