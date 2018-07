WWE Extreme Rules TRANSMISIÓN EN VIVO: hora y canales del evento [GUIA TV]

El camino hacia Summerslam comienza aquí. Este domingo (5:00 p.m. hora peruana EN VIVO ONLINE) se realizará el evento de WWE Extremes Rules en el PPG Paints Arena en Pittsburgh, de Pensilvania.

Los mejores luchadores de Raw y SmackDown tendrán sus respectivos combates para cada marca. El único título que no estará en disputa será el campeonato Universal que ostenta Brock Lesnar.

Roman Reigns y Bobby Lashley se enfrentarán en un combate para definir al retador principal de Lesnar en Summerslam. Ambos se verán las caras por primera vez en un ring de WWE.

Otro de los combates más interesantes de la velada es la lucha entre AJ Styles y Rusev por el título de WWE. El luchador búlgaro intentará ganar el campeonato por primera vez en su carrera.

Alexa Bliss y Nia Jax se medirán por el campeonato femenino de RAW y no se descarta una aparición de Ronda Rousey durante el enfrentamiento.

Luchas de WWE Extreme Rules

Alexa Bliss (C) vs. Nia Jax Por el Título femenino de Raw

AJ Styles (C) vs. Rusev Por el campeonato WWE

Matt Hardy y Bray Wyatt vs.

The B-Team (Bo Dallas y Curtis Axel) Título de parejas de Raw

Carmella (C) vs. Asuka Título femenino de SmackDown

The Bludgeon Brothers (Harper y Rowan) (C) vs.

Team Hell No (Daniel Bryan y Kane) Título de parejas de SmackDown

Dolph Ziggler (C)(con Drew McIntyre) vs. Seth Rollins Título intercontinental

Roman Reigns vs. Bobby Lashley

Jeff Hardy (C) vs. Shinsuke Nakamura Título de los Estados Unidos

Finn Bálor vs. Baron Corbin

Braun Strowman vs. Kevin Owens Pelea en una jaula metálica

The New Day (Kofi Kingston, Big E y Xavier Woods) vs.

Sanity (Eric Young, Alexander Wolfe y Killian Dain) Pelea de mesas

Horarios del WWE Extreme Rules 2018:

Honduras: 5:00 p. m.

Guatemala: 5:00 p. m.

El Salvador: 5:00 p. m.

Nicaragua: 5:00 p. m.

Perú: 6:00 p. m.

Ecuador: 6:00 p. m.

Colombia: 6:00 p. m.

México: 6:00 p. m.

Estados Unidos: 6.00 p.m. (ET) / 3.00 p.m. (PT)

Bolivia: 7:00 p. m.

Venezuela: 7:00 p. m.

Puerto Rico: 7:00 p. m.

Chile: 7:00 p. m.

Paraguay: 8:00 p. m.

Uruguay: 8:00 p. m.

Argentina: 8:00 p. m.

España: 1:00 a. m. (lunes)

CANALES DE WWE EXTREME RULES

Fox Action - Maind card

A partir de las 600 p.m. (hora peruana)

Movistar: canal 184 / 197

DirecTV: canal 561

Claro TV: canal 325 y 326

Fox Action HD - Main card

Movistar TV: canal 788

DirecTV: canal 1561

Claro TV: canal 333 y 623