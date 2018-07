WWE Raw EN VIVO ONLINE: último show previo a Extreme Rules

A pocos días de Extreme Rules, WWE Monday Raw realizará un último episodio desde el TD Garden de Boston, Massachusetts. Todo iniciará a las 7:00 p.m. (EN VIVO Y EN DIRECTO) y será transmitido por FOX Sports 2.

Todos los focos de atención están en la rivalidad entre Braun Strowman y Kevin Owens. La semana pasada el gigante lanzó al vacío a KO cuando este estaba en un baño portátil. ¿Habrá venganza o continuará el hostigamiento?

Asimismo, Bobby Lashley y Roman Reigns volverán a tener un careo previo a su duelo en Extreme Rules. Ambos buscan una oportunidad para enfrentar a Brock Lesnar.

Lo mismo ocurrirá entre la vigente campeona de la marca roja Alexa Bliss y la retadora Nia Jaxx.Sasha Banks y Bayley acudirán nuevamente con el Dr. Shelby para tratar de reconciliarse.

What will happen on tonight's #RAW with #ExtremeRules only six days away?! pic.twitter.com/6qfHUepXsX