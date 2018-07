WWE: Así fue el regreso de The Undertaker al ring [VIDEO]

No hay retiro por el momento. The Undertaker regresó anoche al cuadrilátero de WWE para luchar en un house show de Raw que se celebró en el Madison Square Garden de Nueva York donde se llevó la atención de todo el público.

El "Deadman", de 51 años, formó parte del evento estelar del show e hizo equipo con Braun Strowman y Roman Reigns para enfrentarse a Kevin Owens, Elias y Baron Corbin.

The Undertaker fue quien logró la victoria de su equipo al aplicarle la 'tumba rompecuellos' a Kevin Owen. Una vez finalizado el combate, tuvo un encuentro cara a cara con Roman Reigns que terminó con ambos dándose la mano.

Esta no será la última lucha del Undertaker este año. El próximo 6 de octubre se enfrentará a Triple H en un evento que la compañía realizará en Australia y donde también estará Ronda Rousey.

Tras su derrota en Wrestlemania 33 se pensaba que el histórico luchador ya no volvería más al cuadrilátero, pero por el momento su retiro definitivo aún queda pospuesto.

Teaming with @WWERomanReigns & @BraunStrowman, The #Undertaker was VICTORIOUS in his #WWEMSG return! @FightOwensFight pic.twitter.com/fBFJ2HHUvD