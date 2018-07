Inglaterra vs Suecia EN VIVO ONLINE: hora y canales del partido por cuartos de final

Las selecciones de Inglaterra y Suecia chocan en un atractivo encuentro este sábado (1:00 p.m. hora peruana EN VIVO ONLINE) por el pase a las semifinales del torneo.

Los ingleses vienen de vencer a Colombia en octavos de final por penales. El entrenador de los 'Tres Leones', Gareth Southgate, destacó el buen juego de su equipo que busca hacer historia en el torneo.

PUEDES VER: Rusia vs Croacia TRANSMISIÓN EN VIVO por los cuartos de final de Rusia 2018

“Creo que siempre los hemos subestimado. Tienen buenos jugadores, y tienen una forma clara de jugar. Son un equipo sangrientamente difícil de enfrentar”, destacó Southgate en la antesala del partido.

Suecia derrotó 1 a 0 a Suiza en octavos de final y busca llegar a las semifinales luego de 24 años.La última vez que lo consiguieron fue en Estados Unidos 1994.

Inglaterra vs Suecia se han enfrentado en dos oportunidades en la historia de los Mundiales. Ambas selecciones registran empates en sus partidos disputados en Corea-Japón 2002 y Alemania 2006.

Alineaciones probables del Rusia vs Croacia

Rusia: Igor Akinfeev; Mario Fernandes, Ilya Kutepov, Sergey Ignashevich, Fedor Kudriashov; Roman Zobnin, Daler Kuziaev; Alexander Samedov, Aleksandr Golovin, Denis Chéryshev; y Artem Dzyuba.

Croacia: Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic; Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic, Ante Rebic, Luka Modric, Ivan Perisic; y Mario Mandzukic.

Horarios del Inglaterra vs Suecia

Costa Rica - 8:00 a.m.

Perú - 9:00 a.m.

Colombia - 9:00 a.m.

Ecuador - 9:00 a.m.

México - 9:00 a.m.

Panamá - 9:00 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 10:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

Chile - 10:00 a.m.

Venezuela - 10:00 a.m.

Argentina - 11:00 a.m.

Uruguay - 11:00 a.m.

España - 4:00 p.m.

Canales del Inglaterra Suecia

Inglaterra vs Suecia en vivo por DirecTV Sports (Audio 1 - Latinoamérica)

Relatos: Pablo Giral

Comentarios: Juan Pablo Varsky

Inglaterra vs Suecia en vivo por DirecTV Sports (Audio 2 - Latinoamérica)

Relatos: Federico Rojas

Comentarios: Carlos Suárez

Inglaterra vs Suecia en vivo por Televisión Pública (Argentina)

Relatos: Gustavo Kuffner

Comentarios: Miguel Osovi y Román Iucht

Emisoras del Inglaterra vs Suecia

RPP

Capital Deportes

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el Inglaterra vs Suecia?

Si quieres seguir en Internet el Inglaterra vs Suecia, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.