A través del Sistema Patria, el Gobierno de Nicolás Maduro deposita diversos apoyos económicos, como el Bono de Guerra Económica, las pensiones del IVSS y los salarios de miles de trabajadores públicos venezolanos. Muchas personas pueden pagar diversos servicios básicos y hacer recargas telefónicas a través de una de sus aplicaciones, llamada veMonedero. Sin embargo, puede que hayas tenido problemas para transferirle dinero a un familiar por esta vía.

A continuación, te decimos cuál es la razón detrás de esto y cómo hacer para lograr una transacción exitosa.

¿Por qué no puedo transferir desde mi Monedero Patria en 2023?

¿No puedes hacer transferencias? El Sistema Patria permite a los usuarios transferir saldo a sus familiares con normalidad; sin embargo, pueden experimentar una restricción temporal.

Esta medida de protección se implementa cuando se detecta un comportamiento irregular en los accesos a la plataforma que pueden ser causados por las siguientes razones: la persona que realiza la operación no cuenta con el saldo suficiente, no está registrado en el Directorio Personas o no cuenta con un parentesco con el receptor del monto.

Es importante que los venezolanos tengan en cuenta que esta medida es temporal y busca salvaguardar la cuenta de los beneficiarios.

El Monedero Patria te permite transferir dinero a un tercero. Foto: Sistema Patria

La regularización de estas transacciones entre familiares en la Plataforma Patria puede activarse en situaciones como la recuperación de contraseña o la modificación de elementos de seguridad o contacto en un corto período de tiempo. El objetivo de esto es evitar que los usuarios sean víctimas de estafas mediante cambios no autorizados en sus datos, a través del proceso de recuperación de la clave.

¿Cómo transferir dinero a un familiar desde mi Monedero Patria?

El Monedero Patria permite transferir dinero a familiares de una manera rápida y sencilla. Sin embargo, se deben de cumplir con ciertos requisitos. Para esto, deberás seguir paso a paso el siguiente procedimiento:

Ingresa al portal www.patria.org.ve, luego colocar el usuario y contraseña. Configura la opción de transferencias a terceros o familiares. Para ello, deberás registrar el número telefónico certificado. Es decir, debe estar vinculado a Clavemóvil del Banco de Venezuela. Como siguiente paso, establece una contraseña de alta complejidad, configura las palabras de seguridad y agrega a tu directorio a la persona que deseas transferir el dinero. Tras ello, dirígete a la sección Monedero de la plataforma y seleccionar la opción Transferir. Elige Transferencia a un tercero o familiar y escoge el destinatario. Finalmente, coloca los datos de la transferencia y listo.

Foto: Sistema Patria

¿Cuáles son los requisitos para transferir saldo de mi Monedero Patria?

Asegura la protección de tu cuenta en el Sistema Patria siguiendo estos pasos clave:

Comprueba que tu cuenta tenga el máximo nivel de verificación.

Registra y confirma un teléfono certificado o correo electrónico.

Mantén tu contraseña actualizada y avanzada, con al menos ocho caracteres que incluyan letras mayúsculas y minúsculas, al menos un número y un carácter especial. Evita utilizar datos personales como número de cédula, nombres o apellidos en tu contraseña.

¿Cómo comprobar mi cuenta del Sistema Patria?

Realizar una transferencia a través del Sistema Patria requiere cumplir con el nivel máximo de verificación, esto implica contar con un número telefónico certificado, un correo electrónico registrado y confirmado, así como una contraseña de seguridad avanzada y actualizada.

Estos requisitos son fundamentales para garantizar la seguridad y protección de tus transacciones. Asegúrate de tener todos los datos actualizados y cumplir con estos pasos para realizar tus transferencias sin problemas.

Foto: Sistema Patria

¿Cómo consultar tu saldo en tu Monedero Patria?

¡Es muy fácil! Solo necesitas enviar un mensaje de texto al número 67373 con la palabra 'saldo' y en poco tiempo recibirás toda la información sobre tus recursos disponibles.

Si tu teléfono celular está asociado a más de un usuario en el Sistema Patria, no te preocupes. Simplemente, envía la palabra 'saldo' seguida del número de cédula correspondiente y obtendrás todos los datos que necesitas.

¿Cómo registrar tu número de teléfono en Patria de manera rápida y sencilla?

