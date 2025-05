Soñar con tu ex abrazados suele ser muy común, al igual que soñar con la persona que te gusta o con una boda. Una de las interpretaciones más recurrentes se relaciona con los sentimientos de amor que aún tienes por él o ella. No obstante, existen otras lecturas que debes conocer, ya que el significado de los sueños depende de los elementos que la conforman.

Soñar que abrazas a tu ex puede simbolizar un proceso de aceptación o cierre emocional con el pasado. No necesariamente significa que desees volver, sino que refleja una reconciliación interna con lo vivido en esa relación. Abrazar a tu ex en el sueño puede señalar que has llegado a un nivel de paz o comprensión con lo que vivieron juntos, permitiendo que esos recuerdos ya no te afecten negativamente.

¿Qué significa soñar que tu ex te abraza muy fuerte?

Cuando en alguien te abraza muy fuerte en tus sueños es porque consideras que les ha hecho daño o has lastimado a esa persona y aún conservas sentimientos de culpa por ello, según el portal Horóscopo chino.

Cuando esta situación la protagoniza tu ex, significa que dentro de ti escondes sentimientos de remordimiento por haberle hecho algún daño en el tiempo que estuvieron juntos. Esto podrías ser una mentira o alguna otra acción que valoras como negativa.

Significado de soñar que tu ex te abraza y llora

Esta experiencia onírica representa que tu pareja sintió algo muy significativo por ti. Es posible que ambos hayan establecido un lazo cercano, lo cual podría estar produciendo tristeza en él o ella.

Soñar que tu ex te abraza y llora es un sueño recurrente. Foto: AFP

¿Qué significa soñar que tu ex te abraza por la espalda?

Si alguien te brinda un abrazo por la espalda, significa que está afrontando una situación difícil y desea expresar su dolor. Es así que, en el mundo de los sueños, este gesto hace alusión a que esa persona está teniendo problemas o conflictos serios, lo cual le impide gozar de calma o tranquilidad.

En el mundo de los sueños, cuando alguien te abraza por la espalada significa que está pasando por un momento difícil. Foto: AFP

¿Por qué sueño con mi ex?

Es más frecuente soñar con tu ex cuando la ruptura es reciente. Sin embargo, no significa que aún tengas sentimientos de cariño hacia él o ella. Por el contrario, podría simbolizar que buscas sobrellevar el término del vínculo afectivo.

En ese sentido, no representa que lo extrañes con demasía, sino más bien que estás en una etapa en la cual has podido cerrar el capítulo y estás continuando con tu propio camino, según refiere el diario El País.