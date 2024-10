IFARHU: conoce el MONTO OFICIAL que recibirán los estudiantes por segundo pago del PASE-U 2024

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continúa con el desembolso del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), el cual pronto se transformará en el Programa de Apoyo Económico (PAE).

Este subsidio, entregado a estudiantes de premedia y media en Panamá, tiene como objetivo apoyar a las familias panameñas con los gastos asociados a la educación, fomentando la permanencia escolar y reduciendo el riesgo de deserción.

¿De cuánto es el monto económico que se distribuirá a los estudiantes por el PASE-U?

El monto económico que el IFARHU distribuirá a los estudiantes beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) es de B/.450.00 anuales.

Este apoyo se entrega en tres partes durante el año, y cada pago es de B/.150.00. Los estudiantes de premedia y media recibirán este beneficio en tres pagos trimestrales, totalizando los B/.450.00 para cada estudiante en el año.

Para el segundo pago programado en 2024, el IFARHU ha anunciado la emisión de 560,000 cheques y 220,000 transferencias vía ACH.

¿Cuáles son los requisitos académicos exactos para mantener el PASE-U?

Para mantener el beneficio del PASE-U, los estudiantes deben cumplir con ciertos requisitos académicos y de comportamiento establecidos por el Ministerio de Educación (Meduca) y supervisados por el IFARHU. Estos son los requisitos principales:

Asistencia mínima: los estudiantes deben mantener un porcentaje mínimo de asistencia escolar, generalmente del 80%. Esto asegura que el estudiante esté participando regularmente en las actividades académicas. Rendimiento académico satisfactorio: se requiere que el estudiante mantenga un promedio mínimo de 3.0 (en una escala de 5) o equivalente, para demostrar un desempeño académico adecuado y compromiso con sus estudios. Buen comportamiento: los beneficiarios deben mostrar una conducta adecuada dentro del entorno escolar, respetando las normas y el reglamento del centro educativo. Esto implica una buena relación con compañeros y profesores, y el cumplimiento de las normas de convivencia escolar.

Si un estudiante no cumple con estos requisitos, corre el riesgo de perder el beneficio del PASE-U.

¿Qué sucede si el estudiante pierde el beneficio por incumplimiento de requisitos?

Si un estudiante pierde el beneficio del PASE-U por incumplimiento de los requisitos (asistencia, rendimiento académico o buen comportamiento), no recibirá el siguiente pago programado y quedará fuera del programa temporalmente. La pérdida del beneficio significa que el estudiante no recibirá el apoyo económico correspondiente al período en el que no cumplió con las condiciones.

Para poder reintegrarse y recibir el beneficio en el futuro, el estudiante debe corregir los aspectos que causaron el incumplimiento, como mejorar su rendimiento académico o cumplir con el porcentaje de asistencia requerido. Una vez que el estudiante cumpla nuevamente con los requisitos, puede solicitar su reingreso al programa.

¿Qué es el PASE-U?

El PASE-U es un programa implementado por el gobierno de Panamá a través del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), con el objetivo de brindar apoyo económico a estudiantes panameños de nivel primario, premedia y media en escuelas oficiales. Este programa busca reducir la deserción escolar al aliviar la carga económica de las familias, permitiendo que los estudiantes permanezcan en el sistema educativo y completen su formación.