¿Por qué han prohibido TikTok en EE.UU.? Motivos, posibles escenarios y todo lo que necesitas saber

En abril de 2024, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó la Ley de Protección de los Estadounidenses contra Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros. Esta normativa prohíbe el uso de aplicaciones pertenecientes a empresas consideradas bajo el control de países adversarios, como es el caso de TikTok, aplicación controlada por la compañía china ByteDance.

En este contexto, la única alternativa para que Tik Tok continúe operando en el país norteamericano sería su venta a una empresa local. Sin embargo, aún persiste la incertidumbre sobre el futuro de la plataforma y los posibles desenlaces en los próximos días. En esta nota, te brindamos todos los detalles al respecto.

¿Por qué prohibieron Tik Tok en Estados Unidos?

La prohibición a TikTok en Estados Unidos surge como resultado de preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional y los posibles vínculos de la plataforma con el gobierno chino. Las autoridades estadounidenses han manifestado inquietudes respecto a la capacidad de TikTok para recolectar una amplia gama de datos de sus usuarios, incluidos hábitos de visualización y datos confidenciales.

Dichos datos, según el gobierno, podrían ser obtenidos por el gobierno chino mediante presiones o coerción. Asimismo, se teme que el algoritmo de la aplicación, que determina el contenido que los usuarios ven, sea susceptible de manipulación para influir de manera sutil pero efectiva en las percepciones y opiniones de los usuarios.

A pesar de estas preocupaciones, TikTok ha refutado tales acusaciones, señalando que no se ha presentado evidencia concreta que demuestre la manipulación de contenido o el acceso a datos de ciudadanos estadounidenses por parte de China.

Sin embargo, el escepticismo en Washington llevó a que el Congreso aprobara una legislación que fue firmada por el presidente Joe Biden en abril de 2024, lo que consolidó años de debate y controversia sobre la plataforma como una posible amenaza a la seguridad nacional del país.

¿A partir de cuándo se prohibió TikTok en Estados Unidos?

TikTok, reconocida como un fenómeno cultural, enfrenta desde el domingo 19 de enero una prohibición que responde a una legislación que exige a la plataforma desvincularse de su empresa matriz, ByteDance, con sede en China, o cesar sus operaciones dentro de Estados Unidos.

¿La prohibición de Tik Tok en Estados Unidos significará que desaparecerá por completo?

Según los expertos, aunque TikTok no desaparecerá de los dispositivos donde ya está instalada, los nuevos usuarios no podrán descargarla y no se ofrecerán actualizaciones. Esto, con el tiempo, haría que la aplicación quede obsoleta, según indicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en documentos judiciales.

Por otro lado, un funcionario de la administración del presidente Joe Biden declaró a CNN que la implementación de la prohibición quedará en manos del expresidente Donald Trump. “Nuestra postura ha sido clara: TikTok debe operar bajo propiedad estadounidense. Considerando que la medida entra en vigor durante un fin de semana festivo y un día antes de la toma de posesión, será responsabilidad de la próxima administración ejecutarla”, afirmó.

¿Qué aplicaciones podrían reemplazar a TikTok?

Xiaohongshu (RedNote)

Algunos usuarios estadounidenses de TikTok han comenzado a usar Xiaohongshu, también conocida como "Pequeño libro rojo", en señal de protesta por la posible prohibición. Esta plataforma china combina el comercio electrónico con videos de formato corto, ofreciendo características similares a las de TikTok.

Lemon8

Lemon8, una aplicación de estilo de vida también desarrollada por ByteDance, la empresa matriz de TikTok, es otra opción emergente. Aunque permite compartir videos, se enfoca principalmente en imágenes, combinando aspectos de Instagram y Pinterest. Su diseño busca atraer a quienes prefieren contenidos visuales diversos.

Instagram (Meta)

Desde 2020, Instagram ha ofrecido su función Reels, un formato que permite crear y compartir videos cortos, similar a TikTok. Esta herramienta ha ganado popularidad y se considera una de las principales alternativas para los creadores de contenido. En 2022, Instagram alcanzó los 2.000 millones de usuarios activos mensuales, aunque Meta no publica cifras detalladas de cada plataforma individual.

Snapchat

Snapchat, lanzada en 2011, sigue siendo una opción destacada entre adolescentes y jóvenes adultos. Con su característica original de videos que desaparecen, la aplicación inspiró la creación de "Historias" en Instagram y Facebook. En 2020, Snapchat introdujo "Spotlight", una función diseñada para destacar los contenidos más atractivos generados por sus usuarios.

Clapper

Clapper es una alternativa similar a TikTok que ha ganado cierta relevancia en este contexto. Creada en 2020 por Edison Chen en Dallas, inicialmente se presentó como una plataforma enfocada en la libertad de expresión, orientada a las generaciones X y millennial. Sin embargo, a partir de septiembre del mismo año, redefinió su enfoque hacia la construcción de comunidades, dejando atrás su énfasis en la libertad de expresión.