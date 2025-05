Confirmado: USCIS aclara cuánto tiempo puede estar fuera de EEUU un residente permanente sin perder su Green Card

Los residentes permanentes legales de Estados Unidos cuentan con la libertad de salir del país y regresar, pero deben estar atentos al tiempo que establece el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para evitar la pérdida de su estatus.

Por ello, la agencia aclaró de forma oficial las condiciones bajo las cuales la Green Card mantiene su validez al viajar al extranjero. Superar ciertos límites en el tiempo de ausencia o no demostrar la intención de mantener la residencia permanente puede derivar en la cancelación del estatus legal, un tema que genera dudas frecuentes.

¿Cuánto tiempo puede estar fuera un residente sin perder la Green Card?

USCIS establece que la tarjeta de residente permanente es válida para reingresar a Estados Unidos después de un viaje temporal siempre que la ausencia no supere un año. El titular debe presentar una Green Card vigente y cualquier otro documento de identidad solicitado, como el pasaporte o licencia de conducir estadounidense, para ser admitido nuevamente. La decisión final sobre la admisión la toma un oficial del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quien evalúa la documentación y determina si el residente puede ingresar al país.

Los viajes breves, generalmente inferiores a seis meses, no afectan el estatus de residencia permanente. No obstante, cuando la ausencia supera los seis meses, se puede interrumpir el período de residencia continua requerido para la naturalización. Si el tiempo fuera del país se extiende más de un año, se considera que el residente podría haber abandonado su estatus, especialmente si no puede demostrar que la ausencia fue temporal y justificada.

Recomendaciones para ausencias prolongadas

Para evitar perder la Green Card por ausencias superiores a un año, USCIS recomienda solicitar un Permiso de Reingreso mediante el formulario I-131 antes de salir de Estados Unidos. Este documento facilita la readmisión al país y evidencia la intención del titular de mantener su residencia permanente. Sin embargo, la posesión del permiso no garantiza el ingreso automático; el residente debe ser considerado admisible al momento de la llegada.

En casos donde el permiso de reingreso haya expirado o la ausencia se prolongue más de dos años, se aconseja tramitar una visa de residente que regresa (SB-1) en la embajada o consulado estadounidense más cercano. Este proceso es fundamental para quienes planean regresar a Estados Unidos tras un periodo extenso fuera del territorio nacional.

Además, USCIS ofrece instrucciones claras para situaciones donde la Green Card se pierde, roba o destruye durante un viaje en el extranjero. En tales casos, el titular debe presentar el formulario I-131A, Solicitud de Documento de Viaje, en la sección consular estadounidense para obtener un documento temporal que le permita abordar un vuelo hacia Estados Unidos sin inconvenientes. Este trámite requiere el pago previo de la tarifa correspondiente y la comparecencia personal ante la embajada o consulado.