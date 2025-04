¿Por qué desactivar Meta IA de WhatsApp? Conoce cuáles son las razones y los pasos que debes seguir para minimizar su uso

La introducción de la inteligencia artificial en WhatsApp mediante Meta IA representa una modificación en el servicio de mensajería que puede inducir a los usuarios a optar por desactivar esta herramienta, ya sea por preocupaciones sobre la privacidad de sus datos o por no querer hacer uso de la misma.

Entre las razones para desactivar Meta IA se encuentran las inquietudes sobre la posible invasión de la privacidad (aspecto que la empresa ha desmentido), los posibles fallos en sus respuestas o simplemente la preferencia por una versión más sencilla de la aplicación. Para muchas personas, se trata de una función que no emplean ni desean tener a su disposición, por lo que consideran que lo mejor es prescindir de ella.

Meta IA de WhatsApp: ¿cuáles son los pasos que debes seguir para minimizar su uso?

Si bien existen métodos para reducir su presencia, eliminar la inteligencia artificial de WhatsApp en su totalidad no es posible, ya que Meta no ofrece una opción para separar ambas tecnologías. Aquellos usuarios que hayan interactuado con la herramienta y prefieran no seguir viendo el chat, pueden reducir la visibilidad de Meta IA siguiendo estos sencillos pasos:

Acceder a la conversación con Meta IA en WhatsApp. Pulsar el ícono de los tres puntos verticales en la esquina superior derecha (o en el menú de chats, dependiendo del dispositivo). Seleccionar “Eliminar conversación” o “Eliminar chat”. Confirmar la eliminación de la conversación.

Al completar este proceso, el usuario dejará de recibir mensajes del sistema en WhatsApp y no verá a Meta IA como una conversación más entre sus contactos. Si desea volver a interactuar con la herramienta, solo debe buscar su nombre en la lista de contactos o iniciar una nueva conversación mediante el ícono de búsqueda.

¿Cuáles son las razones para desactivar la Meta IA de WhatsApp?

Si bien la mayor inquietud está relacionada con la pérdida de privacidad digital, desde WhatsApp se sostiene que las conversaciones están protegidas con un cifrado de extremo a extremo, lo cual impide que los mensajes sean leídos o analizados por la plataforma. A continuación, se presentan las cinco principales razones para desactivar Meta IA en WhatsApp, según la IA:

Consumo energético

El gasto de energía de las inteligencias artificiales es extremadamente alto. Como lo afirmó Elon Musk, “la próxima limitación [de la inteligencia artificial] va a ser la electricidad”. Para ilustrar esta situación con cifras concretas, generar una imagen a través de un modelo de IA puede consumir el equivalente a media carga de un smartphone, mientras que 1000 imágenes requerirían la carga completa de 522 teléfonos.

Inexactitud de la información

Meta IA puede generar respuestas incorrectas e incluso inventadas. Considerar sus respuestas como datos fiables constituye un error grave que muchos usuarios cometen. Este aspecto es especialmente problemático cuando se trata de áreas sensibles como la salud, por ejemplo.

Causante de distracciones

La herramienta representa una nueva vía para la dispersión. Plataformas como Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp ya ofrecen múltiples distracciones, y Meta IA se suma a estas opciones que desvían la atención de las tareas importantes del día a día.

Falta de creatividad

Aunque muchos usuarios recurren a la IA como herramienta creativa, las respuestas que proporciona son monótonas y carecen de variedad. Los textos generados tienen un estilo uniforme y las imágenes presentan una estética fácilmente reconocible. La IA y otras herramientas tecnológicas, como las plataformas de diseño con plantillas, están orientadas exclusivamente a resolver dudas básicas.

Reducción de la curiosidad

Al tener respuestas rápidas (sean exactas o no) al alcance, las personas podrían perder el impulso natural de la curiosidad humana. La inteligencia artificial está diseñada para simplificar procesos, acelerar el análisis de conceptos y ahorrar tiempo. Sin embargo, la simplificación de estos elementos puede empobrecer la profundidad de las discusiones, siendo un efecto más marcado en quienes se encuentran en etapas de aprendizaje.