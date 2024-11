El concierto del cine

El ciclo de conciertos sinfónicos dedicado a revivir las bandas sonoras de las películas está a cargo de Cuatro Suyos, una orquesta formada en el Conservatorio (hoy Universidad de la Música) a falta de espacios donde ejercer. “Queríamos tener un espacio donde tocar”, nos comenta el director Luiggi Jordán. “La problemática es que tenemos muchos egresados, pero muy pocos nos dedicamos a ejercer como intérpretes. Antes eran muy pocas las orquestas, y formamos un elenco que era de distintos puntos del país y extranjeros también”.

Cinefonía ha tenido conciertos llenos y para el volumen 3 añaden la banda sonora de Interestelar, además de Star Wars, El rey león y los temas de James Bond y Parque Jurásico. Pero al inicio hubo resistencia del público, nos cuenta. “La gente poco a poco ha ido acercándose al mundo sinfónico. Les parecía aburrido lo sinfónico, quizá, a veces, el repertorio canónico es complejo de entender, pero al hacer esta sincronía con la música de las películas y, de alguna manera, desmenuzarla en un concierto, te atrapa”.

Jordán marca distinta de representar a un sector de la política, pero comenta que es necesario democratizar la música sinfónica. “Lo que queremos es deconstruir ese principio tan estructural, tan rígido de la sinfónica y hacer diferentes proyectos. Si se democratiza, tendrá alcance a más público. Ahora estamos apostando por un concierto familiar”.

“Hay una movida cultural sinfónica”

Cuando tocaron las puertas de las primeras productoras, el concierto de una orquesta sinfónica con 60 músicos en escena, tocando cumbia o rock, no parecía una idea atractiva. “Definitivamente, no lo era. Cuando comencé con la empresa como elenco, encontré una especie de resistencia, decían: ‘Uy esto no va a funcionar’ e incluso nos trataban de asociar —por el nombre— con algún vínculo político y nos hemos desmarcado de cualquier tinte político. Hace cinco años nos decían ‘qué bonito, pero no sabemos hasta cuánta gente pueda alcanzar’. Lo subestimaban, de alguna forma”.

Cinefonía no es la única propuesta. Hace unos meses, el concierto 90’S Sinfónico, con el director Carlos Ramírez Núñez, llegó al Gran Teatro Nacional y luego tuvo dos fechas en la sala NOS. “Ahora hay muchas propuestas, hay música del Ande, de los 90, y no solo está en Lima. Nosotros hemos hecho Cumbia Sinfónica en el Gran Teatro con Mauricio Mesones; entonces, creo que estamos frente a una movida cultural sinfónica, esta tendencia está creciendo y tiene que seguir expandiéndose en las regiones, es nuestra misión como artistas”.

Siguiendo lo hecho por proyectos como Sinfonía por el Perú de Juan Diego Flórez; Luiggi Jordán comentó que con los conciertos del 14 y 15 de diciembre destinarán un porcentaje de las entradas a Wawa Foundation, para impartir clases de instrumentos de cuerda a niños de escasos recursos. “Nuestro país tiene muchísimo talento y muchos que sí apuestan por una educación musical que transforme vidas. Lamentablemente, aunque está señalado en el currículo, la enseñanza musical es subestimada por los colegios y no solo los nacionales. A veces, los privados prefieren enfocarse en la ciencia y eso no es todo”.