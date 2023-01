Pamela Vértiz: “Estamos polarizados, como si hubiera dos Perúes”

“ Con Castillo se agudizó algo que veníamos arrastrando . Todos los presidentes están procesados por corrupción y él no es una víctima”, dice Pamela Vértiz. Hablamos unos minutos con la conductora de ‘Día D’ antes de que se iniciara la marcha del jueves.

-Llamaste masacre a la represión en Juliaca. De hecho, un sector de la población reclamaba a la prensa que se hable de los fallecidos. ¿Cómo ves esta especie de fuego cruzado?

El problema es lo polarizado que estamos, y se está evidenciando como si hubiera dos Perúes, ¿no? Y esto se ha agudizado con un discurso que claramente ha encontrado terreno fértil. Hay peruanos a los que el éxito económico indudable que ha tenido el Perú y el crecimiento no les ha alcanzado. Claro que es responsabilidad del Ejecutivo, pero también de gobernadores regionales ineficientes y corruptos. Hay un tema sistémico. Hay que hacer el esfuerzo por mirar más allá de los actos violentos, vandálicos. Con más de 50 víctimas mortales, es para estar todos de luto.

¿Cuál sería hoy lo pendiente para el periodismo? Es decir, ambos extremos de la clase política han buscado generalizar y desprestigiar a la prensa.

Prensa mermelera es una etiqueta que empezó con el fujimorismo, también la usó Alan García o López Aliaga. Claro, todos abrazaron esa narrativa de culpar a la prensa y Castillo la usó a diestra y siniestra desde la campaña. En ‘Día D’ decimos: Separemos los grupos violentos de la protesta masiva que no podemos ignorar, no podemos ‘terruquear’ a todos porque no lo son. Esta solidaridad que se ha demostrado a lo largo de las caravanas a Lima, de la gente que menos tiene, es un levantamiento social. Es responsabilidad de la prensa tratar de hacer docencia.

Pero también hay peruanos que ya no creen en cierto sector de la prensa, que prefieren creer en las redes sociales. ¿Cómo se llega a ellos?

Sí. Gracias a Dios hay un poquito de democracia y hay que preservarla, hay libertad de expresión. En ese abanico hay el mal uso, el libertinaje que se da desde la clase política, sabemos que también hay estilos y hay quienes deciden hacer periodismo de trinchera. El esfuerzo que tenemos que hacer cada uno es actuar con mayor responsabilidad ahora. Ponernos en el medio, escuchar al otro y no invalidar.

¿Entrevistarás a congresistas? ¿Qué les cuestionas?