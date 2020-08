Wayku: esta en los ojos del mundo

El Barrio Wayku, en Lamas, Tarapoto, se llenará de rostros. Rostros de la gente que transita cotidianamente por sus calles, la que trabaja en el campo y en sus talleres artesanales. Rostros de los abuelos, de los padres y de los hijos de sus hijos. También de sus autoridades y de la reina de belleza. Todos serán visibles en retratos en formato grande cuando en setiembre próximo se inaugure en espacios públicos la muestra fotográfica Inside Out Wayku, que forma parte del proyecto “Inside Out”, que organiza, a nivel mundial, el fotógrafo francés Jean René “JR”.

El proyecto Inside Out Wayku está a cargo de la fotógrafa peruana Sonia Cunliffe, quien trabaja directamente con la sede Inside Out de Nueva York. Para el proyecto de Wayku, coordina con el “grupo de acción” de Lamas, integrado por Bracus Carrillo, artista y gestor cultural, Tomas Cotrina y la asociación “Wayna Yawar”.

JR (París, 1983) es un artista, fotógrafo callejero que se hizo conocido por retratar comunidades en Malawi, Nueva York y el Polo Norte. Su trabajo consiste en tomar fotografías en blanco y negro y exhibirlas en espacios públicos, porque, como ha dicho, “la calle es la galería más grande del mundo”.

Por esta labor de rescate, el 2011 obtuvo el prestigioso premio TED, que también lo han recibido, entre otros, Bono, Bill Clinton y Bill Gates.

Wayku es una comunidad andina anclada en la selva de San Martín desde que los chancas llegaron a las tierras de los chachapoyas. Ahora se preparan para la fiesta. Desde que se les presentó el proyecto se han unido y trabajan juntos, con todas las medidas de protocolo por la pandemia. Su confianza también es que es un barrio que vive como en circuito cerrado.

Sonia Cunliffe conoció a JR en la Bienal de La Habana. En sus conversaciones, él le propuso organizar un Inside Out en Lima, tarea que ella hizo en la Plaza Italia, en Barrios Altos. La plaza se llenó de retratos de los vecinos y viandantes. La muestra se difundió por las redes.

“El fotógrafo Bracus Carrillo se contactó conmigo y me consultó que si esa experiencia se podía replicar en Wayku, Lamas. Justo en esos días yo me comunicaba con la sede Inside Out de Nueva York y aceptaron La propuesta. Bracus se organizó con su grupo e hizo todo el trabajo a pesar de la pandemia”, cuenta Sonia Conliffe.

Se tomaron las fotografías, se las enviaron a Sonia, las editó y remitió a Nueva York.

“Allá las procesaron en formato grande (1.35 cm), en blanco y negro, le pusieron de fondo los círculos distintivos y nos las remitieron. Ojalá pueda viajar sino las enviaré y Bracus las instalará en público”, explica la fotógrafa.

Bracus señala que el proyecto ha dinamizado la vida y economía de Lamas. En cuatro días han creado la Cámara de Comercio de Lamas. Pero quieren más: un museo y una escuela de vbellas artes.

“Sin duda, el arte sirve para transformar”, concluye Sonia Cunliffe.