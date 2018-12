Las mejores películas del 2018: un resumen de lo que llegó a nuestra cartelera [VIDEOS]

Este 2018 la cantidad de films de dudosa calidad fueron extremos, pero a punto de cerrar el año , y realizando un listado rápido, no todo fue negativo. Como siempre las grandes cadenas de cines dejaron de lado películas de buenísima calidad, pero no comerciales, que tuvieron dos destinos: nunca llegaron al país o fueron proyectadas por algunos días. Felizmente, hubieron largometrajes en la cartelera que valieron la pena de ver y de disfrutar su valor cinematográfico.

Por otro lado, gracias a los festivales internacionales de cine o grandes premios, como los Óscar o los Globos de Oro, llegaron varias nominados y ganadores a la cartelera local de este año, a pesar que, en algunos casos, esperaron meses para ver la luz.

Las mejores del 2018 son: (Sonido de tambores)

Dirección: Martin McDonagh

Guion: Martin McDonagh

Música: Carter Burwell

Fotografía: Ben Davis

Reparto: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Caleb Landry Jones, Lucas Hed

Trama:

Mildred Hayes (Frances McDormand) es una mujer de 50 años que busca justicia para su hija adolescente que ha sido violada y asesinada. Decide iniciar por su cuenta una guerra contra la policía de su pueblo, Ebbing, al considerar que no hacen lo suficiente para resolver el caso y que se haga justicia. Su primer paso será contratar unas 3 vallas publicitarias denunciando la situación y señalando al jefe de policía, William Willoughby (Woody Harrelson), como responsable principal de la pasividad policial.



Crítica:

El guion sostiene toda la película de una manera coherente, perfilando a cada personaje al desenlace de sus historias. La premisa del largometraje es tomar la ley con nuestras manos, al viejo estilo de un western donde la lejanía del lugar y la venganza son parte de este género. Frances McDormand interpreta a Mildred Hayes metiéndose en la psicología de la protagonista, balanceando los diferentes registros que carga de manera realista y soberbia.

Ganadora: 2 Premios Óscar para ‘Mejor actriz’ (Frances McDormand) y para ‘Mejor actor secundario’ (Sam Rockwell). 4 Globos de Oro: Mejor película drama´, 'Mejor guion', 'Mejor actriz' (McDormand) y 'Mejor actor reparto' (Rockwell)

Dirección: Greta Gerwig

Guion: Greta Gerwig

Fotografía: Sam Levy

Reparto: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Lucas Hedges, John Karna, Beanie Feldstein, Tracy Letts, Timothée Chalamet, Danielle Macdonald, Bayne Gibby, Victor Wolf, Monique Edwards, Shaelan O'Connor

Trama:

Una joven estudiante que se hace llamar "Lady Bird" (Saoirse Ronan) se muda al norte de California para pasar allí su último año de instituto. La joven, con inclinaciones artísticas y que sueña con vivir en la costa Este, tratará de ese modo encontrar su propio camino y definirse fuera de la sombra protectora de su madre (Laurie Metcalf)

Crítica:

El guion es la autobiografía no oficial de Greta Gerwig. El film no cae en los típicos estereotipos juveniles hollywoodense en los que hay grupos de ‘populares’ y ‘perdedores’, o que la trama se concentre en el romance púber; aquí el mensaje de la película es: lograr dejar de ser niños y adaptarse a ser adultos. 'Lady Bird' tiene un libreto compacto y simple que sin mucho drama logra conectar con el espectador.

Ganadora: Obtuvo 5 nominaciones al Óscar. 2 Globos de Oro en ‘Mejor película’ y ‘Mejor actriz’ (Saoirse Ronan) en la categoría ‘Comedia o musical’, respectivamente.

Dirección: Guillermo del Toro

Guion: Guillermo del Toro, Vanessa Taylor

Música: Alexandre Desplat

Fotografía: Dan Laustsen

Reparto: Sally Hawkins, Doug Jones, Michael Shannon, Octavia Spencer, Richard Jenkins, Michael Stuhlbarg, Lauren Lee Smith, David Hewlett, Nick Searcy, Morgan Kelly

Trama:

En un inquietante laboratorio de alta seguridad, durante la Guerra Fría, se produce una conexión insólita entre dos mundos, aparentemente alejados. La vida de la solitaria Elisa (Sally Hawkins), trabajadora del laboratorio, cambia por completo cuando descubre un experimento clasificado como secreto: un hombre anfibio que se encuentra ahí recluido.

Crítica:

Es una película bastante social, aunque no lo parezca. Cuenta con personajes que eran discriminados en Estados Unidos de los años sesenta, y que siguen siéndolo en la sociedad actual: una mujer muda, su amigo homosexual y su mejor amiga afroamericana; todos buscan tener una vida normal, hasta que un hecho extraordinario remueve toda su rutina. En términos generales, los tres luchan contra todo un sistema injusto reflejado en el personaje de Michael Shannon, un hombre blanco, heterosexual y tirano (¿Trump, eres tú?)

Del Toro siempre ha sentido empatía por esos personajes pequeños que se hacen grandes en pantalla. Su protagonista se va empoderando en cada minuto que avanza el film, y a pesar de no poder hablar, termina contándonos la película por medio de sus emociones.

Pantera negra (Black panther) - Estreno: 22 de febrero

Dirección: Ryan Coogler

Guion: Joe Robert Cole, Ryan Coogler (Cómic: Jack Kirby, Stan Lee)

Música: Ludwig Göransson

Fotografía: Rachel Morrison

Reparto: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Angela Bassett, Forest Whitaker, Andy Serkis, Winston Duke, Daniel Kaluuya, Sterling K. Brown, Florence Kasumba, Letitia Wright, Phylicia Rashad, Sydelle Noel, John Kani, Sebastian Stan, Stan Lee

Trama:

“Black Panther" cuenta la historia de T'Challa quien, después de los acontecimientos de "Capitán América: Civil War", vuelve a casa, a la nación de Wakanda, aislada y muy avanzada tecnológicamente, para ser proclamado Rey. Pero la reaparición de un viejo enemigo pone a prueba el temple de T'Challa como Rey y Black Panther ya que se ve arrastrado a un conflicto que pone en peligro todo el destino de Wakanda y del mundo.

Crítica:

Una cinta que demuestra que con talento y un buen guion se pueden crear películas sobre superhéroes de forma valorable. El largometraje es lo mejor que Marvel ha realizado en mucho, narrando un mundo y personajes realistas, pese a ser una historia ficticia. Pantera negra ha revolucionado la industria de Hollywood al convertirse en un éxito en la taquilla mundial y en la crítica cinéfila.

Premios y nominaciones: Tiene 12 nominaciones incluyendo ‘Mejor Película’ en los Critics Choice Awards. Globos de Oro: Nominada a ‘Mejor película drama’, ‘Banda sonora’ y ‘canción’.

Llámame por mi nombre (Call me by your name) - Estreno: 1 de marzo

Dirección: Luca Guadagnino

Guion: James Ivory (Novela: André Aciman)

Música: Sufjan Stevens

Fotografía: Sayombhu Mukdeeprom

Reparto: Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel, Victoire Du Bois, Elena Bucci, Marco Sgrosso, André Aciman, Peter Spears

Trama:

Elio Perlman (Timothée Chalamet), un joven de 17 años, pasa el cálido y soleado verano de 1983 en la casa de campo de sus padres en el norte de Italia. Se pasa el tiempo holgazaneando, escuchando música, leyendo libros y nadando hasta que un día el nuevo ayudante americano de su padre llega a la gran villa. Oliver (Armie Hammer) es encantador y, como Elio, tiene raíces judías; también es joven, seguro de sí mismo y atractivo. Al principio Elio se muestra algo frío y distante hacia el joven, pero pronto ambos empiezan a salir juntos de excursión y, conforme el verano avanza, la atracción mutua de la pareja se hace más intensa.

Crítica:

‘Call me by your name’ es sublime en cada toma, cada escena y cada frase. Es una historia sobre el despertar sexual de un adolescente sin ninguna clase de prejuicios familiares. La química que tienen Timothée Chalamet y Armie Hammer sobresale de la pantalla, siendo el mayor pilar de la película. Basada en un libro de André Aciman ya es considerada un clásico gay moderno.

Premios: Ganadora de un Óscar a 'Mejor guion adaptado'.

Dirección: John Krasinski

Guion: Scott Beck, John Krasinski, Bryan Woods

Música: Marco Beltrami

Fotografía: Charlotte Bruus Christensen

Reparto: John Krasinski, Emily Blunt, Noah Jupe, Millicent Simmonds, Cade Woodward, Evangelina Cavoli, Ezekiel Cavoli, Doris McCarthy

Trama:

La historia gira alrededor de una familia de cuatro miembros que deben vivir en silencio, escondiéndose de misteriosas criaturas que cazan por el sonido, y que amenazan su supervivencia. Si te escuchan, te cazan.



Crítica:

‘Un lugar en silencio’ tiene algo que pocas películas de terror tienen: buenas actuaciones. En varios pasajes del largometraje, los actores tuvieron que sostenerse de sus gestos, al mismo estilo del cine mudo, pero comunicándose por lenguaje de señas en un contexto futurista y apocalíptico.

Emily Blunt se involucra en un papel extenuante de principio a fin, con unas de las escenas más intensas de los últimos años. Es un lujo verla en la pantalla en medio del drama y el suspenso.

Por otro lado, el trabajo de los niños Noah Jupe y Millicent Simmonds es bastante metódico y equilibrado, mimetizándose en el ambiente tétrico sin resultar ser un peso sino un engranaje en la historia.

Premios: Actualmente tiene 3 nominaciones en los 'Critics Choice Awards'. incluyendo Mejor film de terror. Se encuentra nominada a 'Mejor banda' sonora en los 'Globos de Oro'.



Wiñaypacha - Estreno: 19 de abril

Dirección: Óscar Catacora

Guion: Óscar Catacora

Fotografía: Óscar Catacora

Reparto: Rosa Nina, Vicente Catacora

Trama:

Willka y Phaxsi, una pareja de ancianos de más de 80 años viven abandonados en un lugar remoto de los Andes del Perú, a más de cinco mil metros de altura. Enfrentan la miseria y el inclemente paso del tiempo, rogando a sus dioses para que por fin llegue su único hijo a rescatarlos.

Crítica:

Es un homenaje a los ancianos y a la cultura andina con el mayor de los respetos. Es una película que no necesita grandes escenarios, ni grandes actuaciones ni mucho menos alguna clase de tecnología de por medio. Wiñaypacha inicia con un ritmo lento, pero hilvana una trama que carcome y conmueve. La mejor película peruana de lejos.

Premio: Obtuvo dos premios en el Festival de Cine de Guadalajara, ‘Mejor Ópera Prima’ y ‘Mejor Fotografía’.

Deadpool 2- Estreno: 17 de mayo

Dirección: David Leitch

Guion: Rhett Reese, Paul Wernick, Ryan Reynolds (Cómic: Rob Liefeld, Fabian Nicieza)

Música: Tyler Bates

Fotografía: Jonathan Sela

Reparto: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Zazie Beetz, Morena Baccarin, Julian Dennison, T.J. Miller, Karan Soni, Brianna Hildebrand, Leslie Uggams, Jack Kesy, Eddie Marsan, Lewis Tan, Bill Skarsgård, Brad Pitt, Rob Delaney, Terry Crews, Shiori Kutsuna, Hayley Sales, Luke Roessler, Scott Vickaryous, Tanis Dolman, Nikolai Witschl, Andréa Vawda, Matt Damon

Trama:

Wade Wilson (Ryan Reynolds), mejor conocido como Deadpool, su nombre de batalla e identidad antiheroica, está de regreso con Deadpool 2 y en esta ocasión su misión será salvar a un chico llamado Russell (Julian Dennison) de las manos de un poderoso rival llamado Cable (Josh Brolin). En aras de dar cumplimiento a su tarea el antihéroe formará un grupo al cual pondrá el nombre de X-Force.

Crítica:

Muy pocas veces las secuelas son buenas , pero Deadpool 2 es incluso mejor que la primera. Las escenas de acción son superiores y las situaciones disparatadas aumentaron de nivel. El antihéroe más carismático de Marvel ha logrado enganchar al público yendo al extremo de sus límites, sea en sus momentos más violentos o en su lado más sentimental.

Premios: Se encuentra nominada a 'Mejor film acción', 'Mejor comedia' y 'Mejor actor de comedia' (Ryan Reynolds) en los Critics Choice Awards.

Isla de perros - Estreno: 31 de mayo

Dirección: Wes Anderson

Guion: Wes Anderson

Música: Alexandre Desplat

Fotografía: Animation, Tristan Oliver

Trama:

Después de que todas las mascotas caninas de Megasaki City sean exiliadas a una isla que es un vertedero, un niño de 12 años emprende un viaje para buscar a su perro extraviado.

Crítica:

Isla de perros es una cinta que guarda una metáfora adulta y cruel. Es una película con altas y bajas , que cuenta con comicidad , pero también con dosis crudas de drama. El perfeccionismo de Wes Anderson se ve en cada uno de sus encuadres, secuencias, la paleta de colores y el diseño de sus personajes. Todo un espectáculo visual. Por otro lado, la música de Alexandre Desplat, ganador de un Óscar por ‘La forma del agua’, es extraordinaria, sumándole a la cinta un aire tétrico y pesimista en algunas de sus escenas.

Premios: Ganadora en el Festival de Berlín a ‘Mejor director’. Nominada a ‘Mejor película animada’ y a ‘Mejor banda sonora’ en los ‘Globos de Oro’. Por otro lado, se encuentra contendiendo en los ‘Premios Annie’ en las categorías a ‘Mejor película animada’, ‘Mejor animación de personajes en una película’, ‘Mejor diseño de producción en una película animada’, ‘Mejor actuación de voz en una película animada’ a Bryan Cranston por Chief.

El legado del Diablo (Hereditary) - Estreno: 7 de junio

Dirección: Ari Aster

Guion: Ari Aster

Música: Colin Stetson

Fotografía: Pawel Pogorzelski

Reparto: Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro, Ann Dowd

Trama:

Cosas extrañas comienzan a suceder en casa de los Graham tras la muerte de la abuela y matriarca, que deja en herencia su casa a su hija Annie. Annie Graham, una galerista casada y con dos hijos, no tuvo una infancia demasiado feliz junto a su madre, y cree que la muerte de ésta puede hacer que pase página. Pero todo se complica cuando su hija menor comienza a ver figuras fantasmales, que también empiezan a aparecer ante su hermano.

Crítica:

Una película perfectamente planteada y estudiada. Ari Aster dirige y escribe una cinta que mantiene en cada minuto un terror psicológico que sobresalta sin necesidad de recurrir a recursos baratos del género. Un largometraje que ha dado un respiro de aire fresco para este tipo de films.

Premios: Nominada a ‘Mejor film de terror’ y a ‘Mejor actriz’ en los ‘Critics Choice Awards’.

El Infiltrado del KKKlan (BlackKklansman) - Estreno: 30 de agosto

Dirección: Spike Lee

Guion: Spike Lee, Kevin Willmott, David Rabinowitz, Charlie Wachtel (Libro: Ron Stallworth)

Música: Terence Blanchard

Fotografía: Chayse Irvin

Reparto: John David Washington, Adam Driver, Topher Grace, Laura Harrier, Ryan Eggold, Corey Hawkins, Robert John Burke, Paul Walter Hauser, Craig muMs Grant, Michael J. Burg, Chris Banks, Tom Stratford, Jasper Pääkkönen, Ashlie Atkinson, Ken Garito, Alec Baldwin

Trama:

A principios de los años setenta, una época de gran agitación social con la encarnizada lucha por los derechos civiles como telón de fondo, Ron Stallworth se convierte en el primer agente negro del departamento de policía de Colorado Springs. Pero es recibido con escepticismo y hostilidad por los mandos y algunos de los agentes. Sin amedrentarse, decide seguir adelante y hacer algo por su comunidad llevando a cabo una misión muy peligrosa, infiltrarse en el Ku Klux Klan y exponerlo ante la ciudad.



Crítica:

‘El Infiltrado del KKKlan’ es una de las mejores películas del año. Es una cinta divertida y provocadora que cuenta con una crítica social bastante marcada, típico de Spike Lee. La cinta está basada en la novela de Ron Stallworth, que narra una historia real de inicios de los setentas, época donde el racismo y la intolerancia eran el pan de cada día en Estados Unidos.

Premios y nominaciones: Ganadora del ‘Gran Premio del Jurado’ en el ‘Festival de Cannes’. Nominada a los ‘Globos de Oro’ en el rubro a ‘Mejor película dramática’, ‘Mejor director’, ‘Mejor actor dramático’ y ‘Mejor actor de reparto’.



Nace una estrella (A Star Is Born)- Estreno: 11 de octubre

Dirección: Bradley Cooper

Guion: Will Fetters, Bradley Cooper, Eric Roth (Historia: William A. Wellman, Robert Carson)

Música: Lady Gaga, Bradley Cooper, Luke Nelson, Mark Ronson

Fotografía: Matthew Libatique

Reparto: Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott, Rafi Gavron, Andrew Dice Clay, Anthony Ramos, Bonnie Somerville, Dave Chappelle, Michael Harney, William Belli, Rebecca Field, D.J. Pierce, Steven Ciceron, Andrew Michaels, Jacob Taylor, Geronimo Vela, Frank Anello, Germano Blanco, Ron Rifkin, Alec Baldwin.

Trama:

Jackson Maine (Bradley Cooper) es una estrella consagrada de la música que una noche conoce y se enamora de Ally (Lady Gaga), una joven artista que lucha por salir adelante en el mundo del espectáculo. Justo cuando Ally está a punto de abandonar su sueño de convertirse en cantante, Jack decide ayudarla en su carrera hacia la fama. Pero el camino será más duro de lo que imagina.

Crítica:

Cuarto remake de ‘Nace una estrella’. Una película que en ninguna de sus versiones ha decepcionado, mucho menos la última. Bradley Cooper sorprende en su Opera prima, adaptando una historia con un guion aceptable y dirigiendo a una Lady Gaga totalmente inspirada en un papel que podría ser el mejor de su vida.

Premios y nominaciones: Nominada a ‘Mejor película’, ‘Mejor director’, ’Mejor actor’, ‘Mejor actriz’ y ‘Mejor canción’ en los Globos de Oro.

El primer hombre en la Luna (First Man) - Estreno: 29 de noviembre

Dirección: Damien Chazelle

Guion: Nicole Perlman, Josh Singer (Libro: James R. Hansen)

Música: Justin Hurwitz

Fotografía: Linus Sandgren

Reparto: Ryan Gosling, Jason Clarke, Claire Foy, Kyle Chandler, Corey Stoll, Patrick Fugit, Lukas Haas, Pablo Schreiber, Brian d'Arcy James, Ciarán Hinds, Aurelien Gaya, Ethan Embry, Shea Whigham

Trama:

Cuenta la historia de la misión de la NASA que llevó al primer hombre a la luna, centrada en Neil Armstrong (interpretado por Ryan Gosling) y el periodo comprendido entre los años 1961 y 1969. Un relato en primera persona, basado en la novela de James R. Hansen, que explora el sacrificio y el precio que representó, tanto para Armstrong como para Estados Unidos, una de las misiones más peligrosas de la historia.

Crítica: La película contiene con una perspectiva alejada de heroísmo sino por el lado más humano de la misión del Apolo 11. Un drama dirigido por Damien Chazelle que profundiza por medio de emociones, fotografía y movimiento de cámara el interior emocional de los primeros astronautas en llegar a la luna.

Premios y nominaciones: Nominada a dos ‘Globos de Oro’ para Mejor actriz de reparto (Claire Foy) y ‘Mejor banda sonora’.10 nominaciones incluyendo ‘Mejor película’ en los ‘Critics Choice Awards’.

Dirección: Alfonso Cuarón

Guion: Alfonso Cuarón

Fotografía: Alfonso Cuarón, Galo Olivares (B&W)

Reparto: Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Marco Graf, Diego Cortina Autrey, Carlos Peralta, Daniela Demesa, Nancy García García, Verónica García, Latin Lover, Enoc Leaño, Clementina Guadarrama, Andy Cortés, Fernando Grediaga, Jorge Antonio Guerrero

Trama:

Cleo (Yalitza Aparicio) es la joven sirvienta de una familia que vive en la Colonia Roma, barrio de clase media-alta de Ciudad de México. En esta carta de amor a las mujeres que lo criaron, Cuarón se inspira en su propia infancia para pintar un retrato realista y emotivo de los conflictos domésticos y las jerarquías sociales durante la agitación política de la década de los 70.

Crítica:

‘Roma’ es una película ambientada en el México de los años setenta, clímax de la desigualdad de clases y del inestable clima político. ‘Cleo’, la protagonista de la cinta, se convierte en la guía de una realidad que no es ajena a la nuestra.

Premio y nominaciones: Ganadora del León de Oro a ‘Mejor película’ en el Festival de Venecia. En los Globos de Oro se encuentra nominada a ‘Mejor director’, ‘Mejor guion’ y ‘Mejor película extranjera’.