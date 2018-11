Yoko Onopor primera vez en Lima con exposición

De ser señalada como la culpable de la separación de The Beatles, Yoko Ono, hoy en día, ha despertado la admiración del público. Prueba de ello es su muestra que llega por primera vez a Lima. Se trata de “Yoko Ono. Universo libre”, que reúne el trabajo de la artista japonesa a lo largo de sesenta años. En ella se observa una exploración por el lenguaje artístico y poético.

La exposición, conformada por sesenta piezas, entre textos, objetos, videos, películas, instalaciones y grabaciones producidas desde los años cincuenta, son expuestas de manera simultánea en el Museo de Arte de Lima y en Proyecto AMIL. La temporada va hasta el 16 de febrero del 2019, de martes a domingo, de 10 a.m. a 7 p.m. (Paseo Colón 125, Lima); y de miércoles a sábado 3 a 8 p.m. (C. C. Camino Real, San Isidro).

“Yoko Ono. Universo libre”, bajo la curaduría de Gunnar B. Kvaran y Agustín Pérez Rubio, centra su atención en sus Instrucciones, escritos poéticos de la artista que incitan a los espectadores a formar parte de la obra. Es una interacción entre el autor y el público. Los textos también invadirán el espacio público (como calles y medios digitales). De esta manera, Ono busca dialogar con la audiencia para dar cuenta de una reflexión política desde el arte. Con este motivo, la artista ha invitado a mujeres peruanas y latinoamericanas que han sido víctimas de la violencia de género para formar parte del proyecto Resurgiendo. Reúne los testimonios de violencia y agresión, a través de la escritura y la fotografía. Esta instalación también forma parte de la muestra que se expone ahora en el MALI. Puede ser visitada vía web del Proyecto AMIL (www.proyectoamil.org). Así, se plantea un espacio de liberación y recuperación.

Por su parte, en el proyecto AMIL se presenta una nueva edición del “Evento agua”, instalación que ha ido desarrollando Ono. Esta vez congrega a ocho artistas de Latinoamérica, entre ellos, los peruanos Teresa Burga y Juan Salas. Como el título lo intuye, a partir del agua los participantes producirán una obra recipiente a fin de que puede transportarse a personas que lo necesiten. Para completar la muestra, Yoko Ono será quien lleve el agua, simbólicamente construye un lazo comunicativo.❧