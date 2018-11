Cecilia Barraza: “Mi retiro es un pendiente en la agenda”

A una semana de haberse celebrado el Día de la Canción Criolla, Cecilia Barraza se refiere a cómo se ve nuestra música en la actualidad.

“Hace 80 años que me preguntan si la música criolla está muriendo, ya estoy cansada de esa pregunta, pero hay que decirlo. Sí, está muriendo, eso no se puede negar. Para decirlo más claramente, está en una saludable agonía. Se ha reducido a pequeños espacios como las peñas, o en los barrios, y en vez de crecer o avanzar, estamos reduciendo”, anotó la criolla.

Asimismo, fue crítica con el poco apoyo que se le da a nuestro folclor. “Estamos relegados porque no hay apoyo del gobierno, solo tenemos el canal del Estado que transmite un programa de nuestra música, pero eso no se hace en los canales privados. No hay apoyo de la empresa privada. Tenemos que apoyar el talento nuevo, está bien que siga sonando lo antaño, pero hay que matizar con lo nuevo”, dijo.

Y, precisamente, de eso se trata el espectáculo con el que retorna a los escenarios, de darle la oportunidad a los jóvenes talentos del criollismo.

“El show que presentaré los días 16, 17, 23 y 24 próximos se llama ‘Compartiendo’, porque estaré con invitadas como Maritza Rodríguez, María del Carmen Padilla y Larissa Sánchez. Son voces nuevas que siempre han estado en los coros, pero que ya es hora de que tengan presencia como solistas en el escenario. Así como Chabuca Granda me dio la oportunidad de compartir escenario con ella cuando yo recién empezaba, salvando las distancias, quiero hacer lo mismo y darle la oportunidad a una nueva generación de voces. Nunca es tarde, así que haremos un show variado con música criolla, boleros, huaynos y música internacional”.

Cecilia, quien celebró sus 66 años en un encuentro con la prensa en el teatro Mario Vargas Llosa -donde hará su recital-, aprovechó también para responder al polémico comentario que soltó el rockero Pedro Suárez Vértiz meses atrás cuando afirmó que los cantantes criollos solo tienen trabajo en Fiestas Patrias.

“Pedrito lindo, precioso. Te quiero mucho pero no es cierto lo que dijiste. No es así. Tengo trabajo todo el año, realizo presentaciones privadas o eventos corporativos. Por el contrario, a los rockeros no los invitan a ese tipo de eventos, no son convocados, por ejemplo, para cantar en un almuerzo de aniversario corporativo. Para el rockero la cosa es difícil, ellos se tienen que juntar entre varios para hacer un espectáculo mayor”, mencionó.



El inicio de la despedida

Con 47 años de actividad artística, Cecilia confesó que el retiro de los escenarios ya es un pendiente en agenda. “A los 50 años de carrera artística creo que es un buen momento para despedirse. Mi aniversario será en el año 2021, cuando se celebrará el Bicentenario de la Independencia del Perú. Creo que es una bonita coincidencia para cerrar el ciclo. Tendré 69 años para entonces, así que será el momento perfecto, pero antes haría una gira nacional”, indicó.

Por lo pronto, a la tele ya le dijo adiós y sin posibilidad de retorno. “Ya no, ya hice muchos programas, ya no estoy para la tele. Me han invitado a participar de realities musicales, pero no me siento cómoda, no tengo ese espíritu de coach y creo que estoy para que me aconsejen antes de comentar sobre los nuevos talentos”, bromeó.

“¿Volver a la radio? No, sinceramente la radio me aburre, me gusta estar con público, con gente con la que pueda compartir, pero en una cabina me siento sola. Ya no”, puntualizó.