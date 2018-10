Cecilia Suárez: “Disfruto mucho hacer de Paulina”

Cuando la actriz mexicana Cecilia Suárez inició de la mano del director Manolo Caro la aventura de interpretar a la excéntrica Paulina de la Mora en la teleserie ‘La casa de las flores’, ni por un segundo se le pasó por la cabeza que su personaje se la fuera a devorar con zapatos y todo. Su personalidad, sarcasmo, humor negro y ese peculiar modo de hablar terminaron por conquistar a un público que comenzó a imitarla, a crear memes en internet y hasta polos estampados con sus disparatadas frases.

En Bogotá, Colombia, la intérprete aparece junto a Caro para conversar con los periodistas de Latinoamérica, entre ellos La República. Viste de negro, como si llevara luto riguroso, lo que hace resaltar su delgadísima figura. Por momentos parece ser la espigada Paulina; por ratos, la observadora actriz a la que parecen incomodarle un poco las entrevistas.

“Disfruto mucho hacer de Paulina. Viendo ya la serie, decía ¿qué salidas son esas?, ¿a qué lugares íbamos con todo lo que hacíamos?, y me daba mucha risa. En verdad no hay nada que no me guste de Paulina porque el trabajo del artista es no juzgar al personaje sino quererlo y entenderlo para poderlo amar”, responde cuando se le pregunta por lo que menos le agrada de su papel en la telenovela de Netflix.

La vida de Paulina en la primera temporada se quedó en suspenso, luego de que, por consejo de su madre, Virginia de la Mora (Verónica Castro) fuera a detener al aeropuerto a su exmarido transexual y a su hijo adolescente que partían a España, para pedirles que se dieran una segunda oportunidad como familia. “En todas las familias hay un gay, alguien que se siente internacional, un infiel, son situaciones muy parecidas, que se repiten. Lo que me encanta de esa parte de la historia es lo que cuenta, lo que dice detrás de las estructuras aparentes, eso es el amor”, reflexiona.

Para Suárez es una suerte interpretar a una mujer como Paulina rompiendo el cliché de las sufridas protagonistas de las novelas mexicanas de antaño. “El éxito de Paulina ha sido una linda sorpresa. Cuando tomamos ese momento creativo que surgió en el set, Manolo y yo sabíamos que era un riesgo y como tal no podíamos caer parados. Pero ha sido una fortuna. Creo que también tiene que ver cómo está escrito el personaje y cómo te prestas al juego y a la libertad que nos regala Manolo de seguir construyendo y que podamos colaborar con cosas que suceden en el momento. Por ejemplo, el ‘Muévelo, muévelo’ salió en el momento. Hay que fluir y estar abierto a disfrutar y confiar”, dice.

“Creo que nos divertimos mucho. Pasamos muchas horas al día juntos, dejamos de ver a nuestras familias, a mucha gente que queremos por estar creando. Entonces la consigna es que tenemos que ser felices, y creo que lo logramos”, agrega la actriz ante un Manolo Caro absolutamente agradecido que le devuelve inmediatamente tanto piropo. “Desde que se concibió a Paulina lo consideré un protagónico fuerte que lleva a la familia De la Mora por un lado. Lo que me encanta de ella es que es una mujer muy práctica”, dice.