Biblioteca breve

Familia de Neruda pide que Chile pague análisis del poeta

Madrid. EFE. La familia de Pablo Neruda pidió que el Estado chileno se haga responsable de cumplir con los pagos a los laboratorios internacionales que comprobarían si el poeta murió envenenado por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet en 1973.

“Si yo estoy en España ahora y ante otros países estoy haciendo un clamor para que se haga responsable el Estado (chileno) por pagar esto”, señaló a EFE Rodolfo Reyes, sobrino de Neruda y abogado de la familia.

Reyes participó en un acto en la Universidad Complutense de Madrid para recordar el 45 aniversario de la muerte de Pablo Neruda. El abogado aseguró que la deuda del Gobierno con dos laboratorios internacionales ha impedido que se realice la última prueba a los restos del poeta, cuyo resultado es “fundamental” para la resolución del caso que, en su opinión, contó con “la intervención de terceros”.

“El impedimento en ese minuto es que el Ministerio de Interior (de Chile) no ha cumplido (con) pagar. Hay un incumplimiento de contrato, y no se puede avanzar. Esto es una voluntad política y ahí está el problema”, criticó el sobrino del poeta. Reyes subrayó que es “obligación” de los familiares del nobel abogar por la verdad y que hay una necesidad “imperiosa” de conocer los momentos finales de este personaje histórico no solo de Chile sino del mundo.❧

Fernando Ampuero tras las huellas de los lobos solitarios

En los últimos años, la obra del escritor Fernando Ampuero (Lima, 1949) ha sido objeto de sucesivas ediciones. Recientemente fue reconocida con la obtención del premio de la Feria Internacional del Libro de Lima 2018. Con esta distinción ha sobrevenido también la reedición de varias obras suyas que permiten a los nuevos lectores acercarse al conjunto de la obra del autor. Nos fijamos en una de ellas que vuelve a aparecer acompañada de nuevos relatos que nos subrayan las características de lo mejor de la literatura de Ampuero: historias insólitas con personajes que nacen de su propia autobiografía. Lobos solitarios y otros cuentos (Peisa, 2018) es un libro que reúne cinco relatos que hilvana con suma precisión esa atmósfera de grandes escenarios, con escritores entrañables convertidos en personajes de sus historias, como el caso de Julio Ramón Ribeyro. En “Lobos solitarios”, relato de largo aliento, dos escritores que viven los últimos años de su vida en soledad tienen la obsesión de escribir la “obra maestra” que pueda darle a su vida un sentido del que carecen.

Historias con un aliento al mejor Scott Fitzgerald, que nos recuerdan el esplendor y el ocaso de personajes que retratan una situación en sus vidas, cuyas victorias y fracasos son –a manera de guiño– una mejor forma de entender el mundo en que vivimos. ❧